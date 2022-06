Maes et Booba fin du clash, ils s’adressent des messages

Maes et Booba à nouveau réunis pour un tube de l’été !

Habitué à s’enfoncer dans des nombreux clashs qui n’en finissent pas, Booba a cette fois-ci apaisé les tensions avec Maes. En conflit avec ce dernier depuis l’affaire d’une fusillade à Sevran et le reproche de l’auteur de Madrina du manque de soutien de son entourage puis l’embrouille des droits de l’instru du morceau Pablo, les deux rappeurs ont visiblement fait le paix et compte le prouver en musique.

Très proches ces dernières en multipliant les collaborations, l’amitié entre Booba et Maes s’est brisée en début d’année se disputant notamment au sujet du droit d’auteurs de Pablo. Il y a quelques jours B2O a finalement fait un geste de paix envers son compère en dévoilant la version du fameux single de la discorde avec la présence du couplet du rappeur Sevranais. Les deux artistes sont ensuite allés encore plus en relayant chacun dans des stories Instagram un morceau de l’autre, ils viennent encore de démontrer que leur conflit est désormais de l’histoire ancienne.

La réconciliation est en marche

Après avoir clashé Benab l’accusant d’avoir volé ses toplines, Maes a en effet eu un nouvel échange respectueux avec Kopp sur le réseau social laissant même présager une prochaine collaboration entre eux à venir. Booba a interpellé son acolyte pour enfin la version entière de la chanson Pablo, “@maes_packm je pense que ça doit sortir… Ah bah ouais Bersa” a-t-il annoncé. Maes a réagi favorablement mais en adressant un tacle au beatmaker de l’instru, “J’crois j’vais mettre le tag d’un autre beatmaker”. “@maes_packm Tag moi j’me suis mis à la prod j’fais que des D sous filtrax” a répondu avec ironie B2O.

En parallèle de cet échange avec Maes, Kopp a tweeté une information indiquant qu’il prépare un nouveau hit pour cet été. “Tu vas être servi amigo” a-t-il affirmé à un internaute ayant commenté, “Depuis 2010 chaque été était porté par un Hit de Booba. On est encore en juin et les ratpi s’impatientent mais on a confiance en lui. Le Duc ne déçoit jamais”.