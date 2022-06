Gims envoie un message puissant à Dadju en le proclamant « Big Artiste »

Gims exprime sa fierté envers Dadju

Au sommet de sa carrière, Dadju est assuré un show exceptionnel le samedi 18 juin au Parc des Princes à guichets fermés dans le stade emblématique du Paris Saint Germain au coeur de la capitale française. A cette occasion son frère Gims a tenu un bel hommage en lui adressant un message de félicitations pour son succès.

Pour ce concert au Parc des Princes, Dadju a interprété ses plus grand tubes de ses 5 années de carrière en solo tout en s’entourant de nombreux invités au plus grand bonheur de ses fans. Ninho, Gazo, Tiakola, Imen ES, Franglish, Abou Debeing, Ronisia, About Tall ainsi que les membres de la Sexion d’Assaut ont rejoint l’ancien membre du groupe The Shin Sekai sur scène. L’artiste franco-congolais a également repris devant le public des extraits de son dernier album Cullinan paru le mois dernier.

Gims qui s’est rendu incognito dans la foule au concert de son frère en étant déguisé avec une perruque avant d’enlever son accoutrement pour rejoindre son groupe la Sexion D’Assaut a félicité Dajdu pour avoir réussi à remplir le Parc des Princes et avoir assuré le spectacle. “Dadju vient encore une fois de plus confirmer son statut de BIG ARTISTE !! Désolé on va pas faire comme si c’était normal !! Un parc des princes Full une ambiance de dingue des invités en Or merci tous” a-t-il adressé comme message sur son compte Twitter en postant une photo de l’interprète de Reine sur la pelouse du Parc qui a apprécié le geste, il a ensuite retweeté le message de Meugui.

Un bel échange qui témoigne tout le respect que les deux frères Djuna ont pour leurs carrières respectives alors que Dadju a récemment déclaré vouloir disparaitre d’un coup de la scène musicale et s’être fait recaler par Jean-Jacques Goldman.