Le rappeur Lil Tjay a frôlé la mort après s’être fait tirer dessus à 7 reprises

Un rappeur a encore été ciblé par une fusillade aux Etats-Unis. Agé de 22 ans, Lil Tjay a subi un vol mains armées et a été touché par des tirs à 7 reprises. Après avoir été transporté dans un état critique à l’hôpital d’Edgewater dans le New Jersey, il désormais d’un état de santé stable suite à une intervention chirurgicale majeure.

D’après les informations du média américain TMZ, une première fusillade a éclaté ce mercredi au restaurant Chipotle à Edgewater, dans le New Jersey avant qu’une seconde ne survienne à proximité d’une station-service Exxon. Suite à l’incident, les forces de l’ordre ont procédé à l’arrestation de trois individus dont l’un d’eux est le tireur qui voulait tenter un vol à main armée à l’encontre Lil Tjay et ses amis. Lors des 2 fusillades, 7 tirs ont touché le jeune rappeur qui a frôlé la mort.

Emmené d’urgence à l’hôpital, Lil Tjay est dans un état stable selon le communiqué du procureur du comté de Bergen. « Vers 12h08 le 22 juin, les services de police d’Edgewater ont répondu à un appel au 911 signalant une fusillade à cette adresse. Les agents qui ont répondu ont trouvé une victime de 22 ans avec de multiples blessures par balles au 478 River Road, Edgewater, où ils ont localisé une autre victime de 22 ans également blessée par balle. Les 2 victimes ont été transportées dans un hôpital de la région où elles sont soignées » a déclaré le département de police d’Edgewater sur le déroulement de cette fusillade.

Update on #BCPONJ & @EdgewaterPolice investigation in Edgewater NJ shooting: per initial investigation, does not appear to be random act and one victim upgraded from critical to stable condition. Other admitted to hospital with non-life threatening injuries in good condition.

— BCPONJ (@BCPONJ) June 22, 2022