Tanguy David tacle SDM après sa photo avec un policier décédé

SDM fait face à une vive polémique depuis la publication d’une photo du tournage de son dernier clip Gâchette mettant en scène un policier gisant au sol. Les membres de l’extrême droite se sont emparés de l’affaire pour dénoncer les agissements du rappeur du 92i et Tanguy David vient d’en remettre une couche alors que l’artiste ciblé par le scandale n’a faire aucun commentaire pour le moment.

SDM accusé d’inciter à la sauvagerie et la haine contre la police !

Le clip du single Gâchette est disponible depuis le 3 juin mais c’est suite au partage de SDM des clichés de la réalisation de la vidéo sur Instagram que la polémique a éclaté. En effet sur l’une des photos le rappeur originaire de Clamart apparait au premier plan avec derrière lui un véhicule accidenté et le corps d’un policier mort ensanglanté couché au sol en arrière plan. L’artiste a suscité sur Twitter l’indignation des syndicats de police et de nombreux politiciens notamment de l’extrême droite. « Le rappeur SDM fait la promo de son clip en posant à côté du cadavre ensanglanté d’un policier : ignoble, dégueulasse, ce rappeur mérite d’être poursuivi et condamné et une loi d’aggravation pénale doit être vite adoptée » a réagi le député au Parlement européen Gilbert Collard. « 150 000 policiers femmes et hommes salis par un rappeur qui veut du fric sur le dos des flics. #SDM » s’est indigné le compte Twitter du Commissaires de la Police Nationale SCPN.

Tanguy David, l’ancien militant pendant la campagne présidentielle pour Eric Zemmour ayant fait des apparitions controversées sur le plateau télévisé de Touche Pas A Mon Poste avant de quitter le parti politique Reconquête du polémiste français s’est également scandalisé face à cette photo et a demandé à Gérald Darmanin, le Ministre de l’Intérieur d’agir contre l’artiste du 92i en jugeant cette mise en scène inacceptable. « Bonjour @GDarmanin, pourriez-vous vous saisir du cas du misérable « rappeur » @Sdm__92, qui croit avoir du style en posant à côté d’un policier décédé ? Cette photo suinte la haine et la sauvagerie. Inacceptable.« a-t-il tweeté. SDM est lui toujours resté silencieux face aux critiques.

