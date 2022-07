Dala menace ouvertement de mettre Gims K.O

Le rappeur du 92i, Dala vient d’adresser un message virulent à Gims qui s’est attiré les foudres de la figure montante de l’écurie Piraterie Music vraisemblablement en référence au clash de cette semaine entre l’auteur de Bella et son mentor B2O.

Dala met un gros coup de pression à Gims

Après avoir dévoilé le clip efficace, tourné en noir et blanc dans les rues de Casablanca au Maroc dans pays d’origine et réalisé par Yassine Raghal du single « Booder » le 15 juin, Dala a présenté le 1er juillet son premier album intitulé « MJS Hills ». Bien entouré sur cet opus avec deux invités, JSX et B2O sur les titres « Baby« , « PRT » ou encore « FIN », le rappeur français du 78 est déterminé à se faire entendre pour percer dans le game.

Sur cet opus de 13 chansons, le rappeur de Mantes-La-Jolie révèle l’étendue de ses talents au public en préservant sa patte, un rap brut et conscient, sans fioriture et il a également clippé le morceau « Baby » en collaboration avec le DUC qui est actuellement en plein clash avec Gims. Dala n’a pas hésité à exprimer son soutien envers son mentor en prenant parti contre Meugui sur Instagram. En effet il a posté une story avec une photo de deux hommes armés d’un couteau et d’un sabre avec la légende, « @Gims reste mignon le Maroc c’est chez moi, retweet sous mon clip tu verras qui sera K.O« avant d’en rajouter une couche dans une seconde publication sur l’évènement sportif, Canal Pourss d’un club de boxe de rue avec le message « Dites au marabout de ramener ses fesses« .

Gims est pour le moment resté indifférent face à cet avertissement et n’a pas répondu au message de Dala dont le Duc de Boulogne devrait apprécier le soutien alors que les deux compères du 92i sont à l’affiche du festival des Francofolies ce vendredi soir.