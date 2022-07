Gims prêt à un octogone de CB contre Booba qui l’accuse d’escroquerie

Ça continue de chauffer entre Gims et Booba !

Les hostilités se poursuivent entre les deux rappeurs français. Silencieux depuis plusieurs années face aux différents clashs de Booba, Gims vient de s’en prend à B2O et ne le lâche plus, la situation est de plus en plus tendue entre eux. Ils ont multiplié les échanges sur les réseaux ces dernières heures et en effet la tension continue de monter.

Le mari de Demdem n’en peux plus des provocations du DUC et a pris la décision de répliquer, ils s’envoient des piques par publications interposées sur Instagram et Twitter. Gims s’est d’abord réjoui du bannissement pour la troisième fois du compte Insta de Booba avant de le proposer de régler leur conflit en face à face au lieu de parler sur Internet. Ce dernier a finalement fait son retour sur Insta avec un nouveau profil, « elieyaffaofficiel« et sévit également sur Twitter pour répondre à son rival.

C’est la guerre entre Meugui et B2O, tous les coups sont permis !

« Te faire toi ? Mdr tu te fais solo vieux fou 47ans cette année Gogogoww! Ps: sacré audio c’est qui qui parle ?? Mdr » a notamment répondu Gims à un tweet de Booba puis questionné par un internaute sur un possible octogone à venir il a réagi, « Non j’ai mieux !! Je propose une bataille de carte bleu avenue Montaigne ou Rodéo Drive« , « On peut pas combattre avec des carte bleu je pense » a réplique le Twittos, « Oh que si ! » a affirmé Meugui.

Les déclarations de Gims n’ont pas assagi Booba, bien au contraire, il a continué de l’accuser d’avoir mis en place des escroqueries à Dubai avec sa femme DemDem. « Depuis que j’ai mis le doigt sur leurs multiples arnaques dont celle au CPF j’ai beaucoup de problèmes, mais j’aime les problèmes, j’aime surtout les régler… » a-t-il déclaré sur Twitter en affichant une capture d’écran avec le message « Gims prend la parole uniquement parce sa femme serait mêmée à une vaste escroquerie aux CPF et que @booba l’a pointé du doigt. Apparemment ça serait une escroquerie à plusieurs millions d’euros sur le dos des salariés français. @BrunoLeMaire ».

« Adja Damba la deuxième femme de maître Gims âgée de 39 ans, impliquée dans l’immense arnaque au CPF tente en vain de faire supprimer les preuves sur internet. Rappelons aussi que cachés entre Dubaï et Marrakech ils ne payent pas d’impôts » a ensuite ajouté Kopp tout en publiant plusieurs tweets le soutenant d’avoir dénoncer les arnaques des influenceurs et du couple Gims/DemDem. Le leader de la Sexion D’Assaut ne s’est pas exprimé pour le moment sur les accusations de B2O.

Depuis que j’ai mis le doigt sur leurs multiples arnaques dont celle au CPF j’ai beaucoup de problèmes, mais j’aime les problèmes, j’aime surtout les régler… 😎 pic.twitter.com/2mGXa7iJzr — Booba (@booba) July 13, 2022