Dam16, Marc Blata et Vald se moquent de Booba, « Ils ont rien fait du tout »

Dam16 s’unit avec Marc Blata pour narguer Booba !

Après le face à face raté au mois de septembre dernier le quartier du Pont de Sèvres à Boulogne-Billancourt, Dam16 a profité de la venue de Vald aux festival des Francofolies pour l’accompagner et retrouver son rival Booba avec qui il avait eu une altercation en 2015.

Dam16 a rejoint Vald pour son concert à la Rochelle avec comme raison officielle de fêter l’anniversaire de ce dernier qui vient d’avoir 30 ans ce vendredi 15 juillet. « Vald a ramené une bonne secu pour les francofolies d’ aujourd’hui..et en plus devinez il a invité qui ? Dam16 et ses potes… Voila pourquoi Vald et Gims était si confiants pour ce soir et que Vald a insulte la mere de Booba » a tweeté un internaute hier en début d’après-midi. Un message relayé par Élie Yaffa. « @vald_ld bon concert on veut la paix nous crois moi tu veux pas la guerre. Bon anniversaire et bon app on s’assied pas à la table des fachos. Peace and love » a-t-il également commenté avant d’ajouter « Meskine y va mettre toute sa paye dans sa sécu et y vont rien faire. Vald le rappeur bénévole. ».

L’influenceur félicite Vald

« Rien a voir c’est mes copains pour mon anniversaire j’ai 30 ans aujourd’hui ! Viens nous voir si tu veux une part de gateau » a répliqué Sullyvan sur la présence de Dam16 à ses côtés et d’une quarantaine d’amis avant de poursuivre, « Viens degusteyyyy le gateau d anniv tu es le inviteyyyyyyyy » et « Tu perds la boule le vioc, c’est toi tu promets une gifle et la tu veux deux fois la paix dans le même tweet, moi jai rien dit rien fait ». Celui qui a volé la ceinture Gucci de B2O lors de leur altercation en 2015 s’est ensuite posé avec Vald derrière la scène du festival pour bloquer l’accès.

En attendant d’apercevoir son rival, Dam16 a ensuite fait un live avec Marc Blata qui subit actuellement les foudres de Booba l’accusant d’escroquerie, les deux compères en compagnie de Vald se sont moqués de leur ennemi commun. Le blogueur du milieu de la télé-réalité a félicité les deux rappeurs avant de traiter le DUC de mytho et de l’accuser de ne pas assumer ses paroles. « Mdr les gars déstresser je suis pas agent de sécu du tout, je le répète, je n’ai reçu aucun rémunération on était en famille, l’anniversaire du frérot et on a fêté ça dans la joie et la bonne humeur » s’est ensuite dans une story Dam16 sur sa présence aux Francofolies.

Booba n’a fait aucun commentaire sur cet incident et a finalement pu monter sur scène après le déploiement d’une escorte policière pour l’encadrer afin débuter son concert sans incident.

Marc Blata et Dam16 en live sur Instagram #Booba pic.twitter.com/I9jYN3AupW — MIRAK (@MirakElrt) July 15, 2022