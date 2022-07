Vald tacle Booba après les incidents des Francofolies, « Il ouvre son cul sur scène… »

La réaction piquante de Vald aux déclarations de Booba !

Après la version de Booba sur le déroulement des incidents de la soirée du vendredi 15 juillet lors du festival de la Rochelle, c’est au tour de Vald de donner sa version des faits sur les événements qui ont marqué les Francofolies en critiquant le comportement du Duc de Boulogne.

Alors que Booba a fait le choix de s’exprimer publiquement sur les tensions pendant le festival des Francofolies la semaine dernière dans le quotidien Le Parisien en s’indignant ouvertement de l’attitude de Vald qui a selon lui celui manqué de respect au public présent ainsi qu’aux organisateurs de la soirée. « Il a voulu faire une démonstration de force, empêcher Booba de chanter mais il a échoué. Le public était là, c’était rempli, il n’a pas réussi à gâcher la fête. Et il a dû attendre qu’on finisse le show pour regagner son bus. Il était ridicule » a-t-il déploré en avertissant qu’il y aura des répercussions aux actes de son rival. Le rappeur d’Aulnay a décidé de répondre à B2O dans un long message posté via une story Instagram.

B2O n’aurait voulu sortir de sa loge !

« Moi, pas bagarreur, on me menace, je me protège. C’est pas comme s’il marchait tout seul. De base, il a une plus grosse équipe que moi. En plus, il fait carte blanche, il ramène toute la terre. Je suis sensé faire quoi, me cacher dans le tour bus ? Espérer qu’on ne le croise surtout pas ?« explique Vald en soutenant s’être simplement protégé face aux menaces de Booba sur les réseaux avant le festival. Kopp avait notamment assuré vouloir le gifler à la Will Smith s’il le rencontre en face à face.

L’interprète de « Désaccordé » se défend ensuite de ne pas avoir souhaiter « faire barrage », « C’est lui qui ne voulait plus approcher le festival si on ne quittait pas les loges. Il insulte les gens quand il est bien sûr de ne pas les croiser. Il ouvre son cul sur scène quand il y a 50 CRS derrière lui, quelle vie de gangster » décrit-il. « Tout le monde est resté avec moi du début à la fin, personne n’a touché à la maman d’un supporter pirate » réagi également le V sur l’accusation de B2O que la maman d’un fan aurait été frappée. En conclusion Vald apaise les tensions en prônant la paix, « Comme tu dis, on n’est pas en guerre« précise-t-il avant de faire passer un message à Booba, « Essaie de lever le pied sur le harcèlement, même à toi ça va te faire du bien« . Une réaction à laquelle le DUC ne devrait pas manquer de répliquer rapidement.