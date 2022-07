Gato veut terminer Kaaris et lui demande de venir à Miami se battre

Ça chauffe entre Kaaris et Gato !

Kaaris se retrouve dans la tourmente depuis quelques semaines suite aux révélations de son ex-femme ce qui a interpellé Gato. Linda, la mère de la fille de Riska a fait des déclarations fracassantes ces derniers jours en affirmant avoir déposé une plainte contre le rappeur originaire de Sevran pour des violences, il a répliqué avec une plainte pour diffamation.

Après Booba c’est maintenant au tour de son compère Gato da Bato de s’en prendre à Kaaris suite à ce scandale. L’ancienne compagne de Riska l’accuse de violences, de l’avoir trompé et d’avoir mis en enceinte sa maitresse lorsqu’ils étaient encore en couple. Cette affaire n’a pas échappé au rappeur Haïtien qui avait participé à la fameuse bagarre à l’aéroport d’Orly en 2018 entre B2O et le Sevranais.

Le compère de Booba prêt à se battre

« @KaarisOfficiel1, Si je peux te donner un conseil en tant que père c’est d’arrêter de menacer et d’intimider la mère de ta fille. Paye la pension Armand et tout ira bien. Sinon je m’en mêle. Je sais tout sur tout. Et tu connais papa y joue pas! » avait commenté B2O cette semaine sur cette affaire avant que Gato n’adresse également à son tour un message à Kaaris sur son compte Instagram en le provoquant. Il se dit prêt à régler des comptes avec le rappeur du 93.

« Sacrée Armand après avoir parlé si mal de moi, la vérité est sortie c’est toi le CLOCHARD du Zoo. » a commencé à déclarer Gato avant de poursuivre, « Le BOUZIN SAL le COCO RAT @kaarisofficiel1 c’est toi qui parles à ta mère comme une pu*e, je ne peux jamais faire ça parce que j’aime ma mère plus que la vie elle-même. Je me sens mal pour ton frère, il t’a nourri quand tu n’avais rien mais tu l’as oublié dès que tu as gagné un peu d’argent #forcealui. Tu es un faux MUSULMAN mais tu es un vrai P*. Tu dois arrêter de battre linda et prendre un vol pour Miami pour venir me battre armand, je le méritais plus que linda« .

« Bisous de l’autre coté de l’atlantique. La piraterie n’est jamais finie » a conclu l’artiste Haïtien prêt à se battre avec Kaaris en le nommant par son vrai nom, Okou Gnakouri Armand Olivier. Ce dernier n’a pas répondu à cette déclaration virulente.