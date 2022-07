Booba répond encore au clash de Vald, la tension monte

Nouvel échange tendu entre Vald et Booba !

Ils continuent à se piquer ! Les deux têtes d’affiche du rap français Booba et Vald n’ont pas de répit en ce moment, le dernier nommé vient de s’expliquer dans un long message sur les événements du festival des Francofolies pour se justifier sur sa démarche et fustiger le comportement l’ancien membre du groupe du Lunatic qui vient de répliquer donnant lieu à un nouveau dialogue épineux entre eux.

Booba a été le premier à s’exprimer publiquement sur les incidents du festival de la Rochelle en fustigeant le comportement de Vald, « Ce qui est triste, c’est pour les gens qui on dû m’attendre pendant presque une heure et demie et parce que ça donne une mauvaise image du rap pour rien. On s’est titillé sur les réseaux mais on n’allait pas faire une opération tabassage dans un festival » s’était-il agacé. Le V a rapidement répondu en expliquant avoir voulu se protéger suite aux menaces sur les réseaux de B2O et affirmant ne pas être un bagarreur. « C’est lui qui ne voulait plus approcher le festival si on ne quittait pas les loges. Il insulte les gens quand il est bien sûr de ne pas les croiser. Il ouvre son cul sur scène quand il y a 50 CRS derrière lui, quelle vie de gangster » a-t-il précisé.

Booba a réagi en relayant sur Twitter un article du média Interlude sur les propos de Vald en le mentionnant avec le commentaire, « @vald_ld Donc tu avoues avoir loué 50 nè*res de maison c’est ça?! Te protéger en empêchant le Duc de monter sur scène? Comme si j’allais lever la main sur une femme! C’est mal me connaître Valdounet!!! #JDCPDV ». Sullyvan a répliqué de suite à ce tweet en publiant un montage de son visage en femme avec le message, « Ouais bah tu disais pas pareil avant le 15 espèce de pervers narcissique et on a rien bloqué arrête les fake news #onmangeaitdeshuitres ». En dehors de son conflit avec le DUC, le rappeur d’Aulnay fait également l’actualité cette semaine avec la publication du clip « Regarde toi », un morceau produit par Zeg P & Dany Synthé extrait de son dernier album paru le 4 février.