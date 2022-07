Booba provoque Kaaris en affichant sa conversation privée avec son ex, Linda

Booba est prêt à tout pour nuire à ses rivaux même à s’immiscer dans la vie privée de certains rappeurs comme Kaaris à qui il ne lâche rien depuis le début de leur clash même si ce dernier ne répond plus aux attaques depuis l’annulation de leur combat dans l’octogone en 2019. Le DUC vient de se lier d’amitié avec l’ancienne compagne de Riska, Linda et n’a pas hésité à le faire savoir.

Kaaris va péter les plombs !

La mère du premier enfant de Riska balance tout ces derniers jours sur sa relation passée avec l’auteur de Zoo. Elle a dénoncé le comportement de son ancien compagnon qui l’aurait trompé avec une autre femme, contraint au silence, il aurait même refusé de payer la pension alimentaire de sa fille ou encore violenté. Suite aux révélations fracassante de la jeune femme contre Kaaris, son avocat a répliqué avec une plainte pour dénonciation calomnieuse comme il l’a confié à Mouv’.

« Mon client est très serein. Il ne souhaite pas répondre ou alimenter les affabulations de son ex-compagne. (…) Mon client est en train de subir une vendetta médiatique ignoble. La justice saura, à n’en point douter, rétablir la vérité, et il réfute toute accusation de violence et démontra à la justice la malhonnêteté de son ex-compagne » a-t-il communiqué. Dans cette affaire, Booba a tenu à apporter son soutien à Linda en révélant qu’ils discutent tous les deux ensemble sur Whatsapp.

Booba et Linda vont rendre Riska dingue !

Le rappeur du 92i jubile de sa complicité avec l’ancienne de Riska et n’a pas manqué de l’occasion d’afficher les échanges entre eux. En effet l’ancienne compagne de Kaaris a envoyé plusieurs messages à Booba qui a répondu en lui confiant des anecdotes. « Linda, bon déjà tout d’abord je suis surpris de ta vidéo mais ça ne m’étonne pas. Juste pour te dire qu’effectivement tu étais un dommage collatéral. Nous on s’en prend pas aux femmes en général, à moins qu’elle soit diabolique. Et c’est pas le cas avec toi. On en voulait juste à Armand, on savait qui il était depuis le début. ».

« Pour la petite anecdote, maintenant que votre couple est n*qué. La première fois où on l’emmène en showcase, c’était à Lille je crois, on a fini à l’hôtel après le show, sans rien faire d’illégal. On avait une chambre, il y avait des filles. Et nous, en 25 ans de carrière entre nous le 92i, jamais quelqu’un n’a embrassé quelqu’un sur la bouche devant ses amis. Et donc, Kaaris en max d’émotion se retrouve dans la pièce, et galoche deux blondes éclatées devant nous. Dès le début on savait qu’il était pas prêt. » commente ensuite Booba sur l’époque où il était encore proche de Riska.

Dans leur conversation Whatsapp en privé, Booba et Linda s’amuse à se moquer de Kaaris en assurant qu’il aurait traité sa fille de menteuse car il n’aurait pas assumé sa liaison avec son compagne actuelle alors que l’artiste Sevranais vient également de s’attirer les foudres du rappeur Gato.