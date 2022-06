Booba démonte Dylan Thiry accusé de fuir le face à face à Miami

Le mensonge de Dylan Thiry sur leur combat révélé par Booba

Après des nombreuses attaques sur les réseaux ces derniers mois, Booba et Dylan Thiry semblaient enfin être d’accord pour régler leur conflit dans un combat sur le ring. L’ancien membre du groupe Lunatic a validé l’idée d’un face à face il y a quelques jours et l’influenceur a annoncé sa venue prochaine à Miami pour finaliser les termes du contrat de leur affrontement mais un nouveau rebondissement vient de compromette l’organisation de cet événement.

Avant son combat face à Benjamin Samat, Dylan Thiry avait multiplié les interviews en déclarant notamment avoir comme objectif de se battre contre B2O tout en faisant référence à la rixe entre ce dernier et Kaaris en 2018 à Orly. “Il y a quelqu’un que j’aimerai bien affronter et ça va se faire parce qu’il n’aura pas le choix sinon on saura tous que c’est une grosse victime, c’est Booba. Booba, laisse-moi en affronter 4, 5, 6. Non je n’ai pas peur de l’affronter non c’est l’objectif à atteindre. On finira pas dans un aéroport, on n’est pas des cassos” avait-il affirmé.

B2O attend l’influenceur à Miami qui se désiste !

Malgré sa cuisante défaite sur le ring face à Benjamin Samat ce qui avait bien fait rire le DUC, Dylan Thiry ne s’est pas démonté et a réaffirmé sa position de vouloir affronter Kopp. “Booba je te réponds vite fait : je viens à Miami fin juin ce mois-ci, pas en 2023, et je parle pas chinois. Je compte sur toi pour assumer tes paroles jusqu’au bout. J’espère que tu ne vas pas nous faire une Kaaris B20 parce que l’histoire elle est éclatée au sol. C’était que du pipeau, que du vent.” a-t-il déclaré sur les réseaux pour interpelé l’auteur d’Ultra. “Vois ce que les influenceurs qui font de la télé-réalité ont fait, et essayes d’être au niveau. Respectes tes paroles jusqu’à la fin, et on se voit à Miami, on signe le contrat et on s’affronte en décembre (…) T’as accepté, on se voit à Miami à la fin du mois (…) Septembre je fais Benji et toi décembre. Fais pas demi-tour” a-t-il ajouté.

Booba a répondu d’une façon inattendue en acceptant la proposition de monter sur le ring contre l’ancien candidat de Koh Lanta qui a affirmé débarquer prochainement aux États-Unis à Miami où le DUC réside pour conclure leur accord. En attendant l’officialisation du combat, cette semaine Dylan Thiry a expliqué subir un contre temps en raison d’un test positif au Covid l’empêchant de voyager sauf que Kopp a immédiatement réagi en l’accusant de mentir en démontrant que l’influenceur aurait falsifié ses documents avant d’assurer qu’un test PCR n’est plus obligatoire pour entrer aux États-Unis.

“Tu n’es ni positif ni un pro de la falsification de documents. Tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Reste à Dubaï fais toi une assiette de caca halal” a d’abord commenté B2O avant d’ajouter, “Bonne nouvelle monsieur Dylan Thiry les tests PCR ne sont plus obligatoires pour rentrer aux états-unis ( encore moins les faux )” et “DylanThiry_

avec son faux test PCR entrain d’essayer de passer la douane de Miami alors que le test PCR n’est plus obligatoire”.

.@DylanThiry_ Tu n’es ni positif ni un pro de la falsification de documents. Tu sais très bien que tu ne peux pas venir à Miami. Reste à Dubaï fais toi une assiette de caca halal 🙌🏾 #pasbouger 🏴‍☠️ pic.twitter.com/gE8UUEDOQF — Booba (@booba) June 14, 2022

Bonne nouvelle monsieur @DylanThiry_ les tests PCR ne sont plus obligatoires pour rentrer aux états-unis ( encore moins les faux ) 🙌🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/VNUyDTAAvb — Booba (@booba) June 14, 2022