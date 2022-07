Gims se fait encore démolir par Booba, « La culture du vide »

Booba a envie de terminer Gims !

Après des années à rester silencieux face aux provocations de Booba, Gims a récemment changé de position et répondant à son rival. Il y a quelques jours Meugui a sévèrement clashé le DUC en réaction à la suppression de profil OKLM sur Instagram sur lequel il sévit depuis plusieurs mois ce qui a relancé les tensions entre les deux rappeurs et désormais Kopp n’a plus de répit dans sa guerre contre le leader de la Sexion D’Assaut.

« Winny, je sais tellement de choses sur toi. Tu n’as pas le mental, ça se voit dans ta façon de parler, de communiquer. Quand ça venait parler : « Gims je veux un feat, je veux un Bella ». Au studio tu faisais ton timide. Il reste ton compte Twitter pour répondre, donc on est toujours bon. Mais tu as tellement envoyé sur moi pendant 4-5 ans sans effet, tu tires à blanc. Tu es vraiment mal tombé, tu n’as pas le mental Winny » a balancé Gims dans une vidéo à l’encontre de Booba en le surnommant « Winny » de quoi déclencher la fureur de ce dernier qui a décidé de répliquer ces derniers jours.

Essaie de faire une chanson écoutable

En effet Booba a lancé des accusations contre le couple Gims et DemDem en les accusant d’avoir mis en place des multiples arnaques dont celle au CPF ou encore en affirmant que le rappeur de la Sexion D’Assaut a une deuxième femme avant de se moquer de lui en imitant sa vidéo en train d’offrir 5 000 euros à un inconnu dans la rue pour l’avoir nommé comme son chanteur préféré.

Kopp vient d’en remettre une couche sur Twitter en publiant la vidéo de Meugui en train de donner 5 000 € à une personne en déclarant « “La culture du vide” gênant, dégradant, faux, humiliant… pendant ce temps là sa deuxième femme Adja Damba 49 ans enchaîne les arnaques au CPF et se cache entre Dubaï et le Maroc pour éviter le fisc… » avant d’ajouter « gims essaie de faire une chanson écoutable au lieu de faire le pitre et prépare les oranges pour ta deuxième femme ».

.@gims essaie de faire une chanson écoutable au lieu de faire le pitre et prépare les oranges pour ta deuxième femme 😘 pic.twitter.com/YwgRCd7cgE — Booba (@booba) July 19, 2022