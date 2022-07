Rohff dédicace Maes dans son nouveau titre, Lifestyle

Après les messages de soutien sur Instagram, Rohff a décidé de remercier Maes de lui avoir apporter de la force en plaçant une dédicace au rappeur Sevranais dans son dernier single baptisé Lifestyle en référence à son entrée sur scène au mois de décembre dernier à l’occasion d’un showcase sur un classique de la Mafia K’1 Fry.

Rohff rend hommage à Maes

Plusieurs mois suite à la parution de l’album Grand Monsieur, Housni est de retour en musique avec le morceau Lifestyle. Le titre produit par Blastar est disponible sur toutes les plateformes de streaming depuis ce mercredi ainsi que la vidéo lyrics sur Youtube. Le clip de cette chanson est déjà tourné et devrait sortir très prochainement, « En attendant le clip de Life style (déjà tourné) go voir la vidéo lyrics sur YT… by @hc_resportages

Titre dispo sur toutes les plateformes lien dans la Bio » a annoncé Rohff sur Instagram. Le rappeur du 94 a placé un petit clin d’œil à Maes dans ce single avec la phrase, « Pour ceux, qui bougent demande à Maes, jamais prendre ma sagesse pour de la faiblesse« .

Ces dernières semaines, les deux rappeurs français se sont soutenus sur les réseaux ce qui a lancé la rumeur d’une possible collaboration à venir suite aux nombreux échanges entre eux. En attendant d’avoir plus d’informations sur cette éventuelle connexion, Rohff a donc remercié Maes en musique se rappelant de la séquence du Sevranais lors d’un concert à Dubaï pour lequel il est arrivé devant le public sur le légendaire morceau « Pour ceux » du collectif de la Mafia K’1 Fry qui a bercé plusieurs générations avec le célèbre couplet d’Housni au début de la chanson, « Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui s’chient d’ssus. Qui s’tapent, même quand les plus grands s’font marcher d’ssus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh-wesh cousin, Mafia K’1-K’1. Pour les Kahlouchs, les Arbouchs, les Manouches au r’gard louche. Hardcore même quand ça galoche ».

L’artiste originaire de Sevran devrait sans aucun doute apprécier le geste.