Booba tacle encore Rohff, « Y doit tellement regretter de m’avoir clashé »

Booba assure que Rohff est fini, « Fallait pas clasher le Duc » !

Depuis le début de leur clash en 2012 avec les titres « Wesh Morray » et « Wesh Zoulette », Booba ne rate jamais la sortie d’un inédit de Rohff pour lui adresse une pique et la parution de Lifestyle n’a pas dérogé à la règle. C’est sur Twitter que l’ancien membre du groupe Lunatic formé avec Ali s’en est pris à Housni avec des tweets moqueurs.

Validé par Riyad Mahrez et avec une dédicace à Maes, le dernier single d’Housni n’a pas convaincu B2O. « Arrêtez de m’envoyer ça! Merci. » a-t-il tout d’abord lâché sur le réseau social à l’oiseau bleu tout en relayant un court extrait de Lifestyle. « C’est de pire en pire Rohff… Qui est l’exemple ??? » a même répondu Julien Odoul, porte-parole du RN en réaction à ce tweet du DUC avec qui il est pourtant en conflit pour en rajouter une couche.

Kopp réagit au titre dédicace d’Housni envers Maes

Booba a enchainé avec une second tweet, « C’est quand même un grand monsieur du rap Français respectez le un peu! Y doit tellement regretter de m’avoir clashé. J’l’aimai bien moi en plus “Ewaaa c’est Roh2f tchikiflow j’ai un nouveau chico tchikiflow.” » commente-t-il ironiquement avec une vidéo d’un showcase de Rohff pendant lequel le public ne semble pas très réceptif.

B2O a poursuivi avec des captures d’écran des messages d’Housni qui se satisfait des retours de son nouveau morceau en top tendance dans la catégorie Hip-hop rap sur Twitter, « L’effet Life style ! Quand ça tue pas personne n’en parle ! ( Même les rageux me follow ) le clip est déjà tourné ça arrive fooort pour tout ceux et celles qui ont une vie !!!! Fais peter ce potentiel gros hit d’été !!!! » décrit le rappeur du 94 avant d’afficher la force apportée par Mahrez. « Rohff ton égo c’est ta perte. T’as zéro certif @snep et t’en auras jamais fréro, produit des jeunes passe le relais. Accepte. C’est fini Housny. Fallait pas clasher le Duc… Sans motif.« déclare Kopp en légende de sa publication en réponse aux tweets de son rival de quoi relancer les rivalités entre eux.

C’est de pire en pire Rohff… Qui est l’exemple ??? 😂 — Julien ODOUL (@JulienOdoul) July 27, 2022

C’est quand même un grand monsieur du rap Français respectez le un peu! Y doit tellement regretter de m’avoir clashé. J’l’aimai bien moi en plus 🤷🏾‍♂️ “Ewaaa c’est Roh2f tchikiflow j’ai un nouveau chico tchikiflow.” 🏴‍☠️ pic.twitter.com/d5sThdWLEL — Booba (@booba) July 28, 2022