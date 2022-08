Gambi explose tout avec son tube de l’été, Petete

Ça y est le tube de l’été 2022 vient de tomber ! Gambi fait très fort avec la sortie de son dernier titre « Petete », le single cartonne sur les plateforme de streaming depuis sa sortie le 29 juillet et affole les compteurs en prenant directement la première place du Top Singles du moment.

Le hit de l’année est pour Gambi !

Après les énormes succès de « Hé Oh » et « Popopop » en 2019 tous les deux certifiés singles de diamant puis son premier album « La vie est belle« , Gambi s’est absenté pendant plusieurs mois de la scène médiatique avant de revenir en fin d’année dernière avec le morceau « Khedma » puis d’enchainer avec « Viva », « Zaza » puis « Paqueta ». Des titres que le jeune rappeur français qui a grandi dans le quartier de La Redoute à Fontenay-sous-Bois n’a pas réussi à propulser dans le Top Singles mais sa nouvelle chanson connait un démarrage fulgurant sur les plateformes de streaming tout comme son clip.

Avec « Petete », Gambi a décidé de faire une reprise du célèbre hit Calabria dont il avait déjà dévoilé un court extrait sur les réseaux avant sa parution. Très rapidement le titre a enflammé les réseaux avec des milliers de retours positifs des auditeurs. Sur Spotify, le morceau a directement pris la première place du classement des titres les plus écoutés en France avec déjà plus de 1,6 millions de streams en détrônant « Fade Up » de Zeg P, Hamza et SCH ou encore « Chop » de Fresh ainsi que « Tout va bien » de Ninho, Alonzo et Naps. Sur Youtube, le clip connait également une belle audience en dépassant les 2 millions de visionnages en seulement 2 jours tout en étant numéro un des tendances musique sur la plateforme.