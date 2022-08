Lartiste apporte sa force à Booba dans sa guerre contre les influenceurs

Lartiste approuve la démarche de Booba de lutter contre les arnaques des influenceurs et a décidé de faire passer les messages de B2O tout en lui apportant son soutien dans cette guerre qu’il mène depuis plusieurs semaines pour dénoncer les agissements de Maeva Ghennam, Magali Berdah ou encore de Marc Blata.

Au début du mois de juillet dernier, Lartiste avait déjà soutenu Booba suite à sa publication d’une séquence dans laquelle une femme affirme avoir été enrôlée par Marc Blata pour faire chanter des artistes connus afin d’extorquer de l’argent. L’auteur du tube Chocolat avait affirmé avoir été victime d’un maître chanteur selon le même procédé décrit par cette personne, « Je reconnais la voix de cette jeune femme, on me l’a envoyé aussi et bizarrement elle a la même version pour toutes ses cibles » avait-il déclaré avant d’émettre des doutes sur la crédibilité de l’ancien candidat de « La belle et ses Princes presque charmants » comme tente de le prouver le DUC.

Lartiste soutient la lutte de Booba contre Maeva Ghennam, Magali Berdah et Marc Blata

Lartiste a ensuite continué à relayer les messages de Booba sur Twitter comme une vidéo de Maeva Ghennam annonçant vouloir porter plainte contre les marques qui n’envoient pas les colis avec la légende « Attention la chambre à air est de sortie. Elle va appeler ses avocats pour porter plainte contre ses propres boîtes. “Je perd en crédibiliteeyyy” Quelle audace!!! Elle va pas assumer la promenade de la maf avec les mules du Surinam et les femmes qui ont tué leur mari « , « Je suis dans une ambiance sympa mais obligé de rt ce csc incroyable » commente-t-il.

Il a ensuite publié un message toujours repéré par B2O sur Twitter de la blogueuse DabzaTvr également en guerre contre Maeva Ghennam et Magali Berdah avant de s’insurger du nouveau bannissement du rappeur du 92i d’Instagram cette semaine suite au lancement du hashtag #SoutienBooba pour le soutenir. « Si je comprends bien on a la liberté d’expression normalement et quand on lance une alerte on est pas responsable des réactions des autres. Pourquoi cette censure ? Heureusement que la vraie vie existe hein #SoutienBooba pour son combat les clashs c’est pas mon histoire. Peace » a tweeté Lartiste.

