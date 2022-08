Booba viré d’Instagram suspend son profil Twitter, les internautes le soutiennent

Booba vient encore d’être victime de la censure d’Instagram, son moyen de communication favori. Après perdu son compte personnel au mois de janvier 2020 avec près de 5 millions d’abonnés, puis son second profil au mois de décembre 2021 avec 1,6 millions de fans, celui de La Piraterie au mois de mars avec ses 500 000 abonnés et celui d’OKLM au million de followers, Élie Yaffa vient encore de s’attirer les foudres du célèbre réseau social.

Booba quitte Twitter après le bannissement d’Instagram, les fans réagissent !

La lutte de Booba contre les anarques des influenceurs n’est pas goût d’Instagram qui vient de bannir son dernier compte Elieyaffaofficiel sur lequel il avait réussi à ressembler plus de 300 000 internautes quelques jours après la création du profil mais le réseau social vient de le priver de son moyen de communication préféré. Entre ses récents clashs contre Vald, Gims et Rohff, puis sa guerre contre Magali Berdah, Dylan Thiry et Marc Blata, Kopp vient encore de se faire suspendre son profil Insta sans que la raison de cette nouvelle sanction ne soit communiquée. Dans la foulée de cette suppression, le rappeur du 92i a aussi disparu de Twitter.

Après cette sanction d’Instagram, le compte Twitter de Booba n’a pas été supprimé par le réseau social même s’il n’est plus visible, c’est l’artiste en personne qui vient de le désactiver. La mention « Ce compte n’existe pas » s’affiche en faisant une recherche sur son profil alors que le message « compte suspendu » apparait lorsqu’il s’agit d’une sanction. Suite à cette disparation de B2O sur les deux réseaux rapidement une vague de soutien s’est manifestée avec le hashtag « #SoutienBooba« se retrouvant dans le top des tendances ce matin, les Twittos ont pris le défense du DUC en approuvant sa démarche de dénoncer les pratiques des influenceurs.

Malgré la perte d’un nouveau compte Instagram, Booba peut tout de même encore compter sur le profil ifp92i lancé il y a quelques mois mais qui ne totalise qu’un peu plus de 50 000 abonnés et ne s’affiche pas publiquement (profil privé).