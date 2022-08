Mohamed Henni attend déjà Cristiano Ronaldo à l’aéroport de Marseille

Après Jul c’est au tour de Mohamed Henni de militer pour une arrivée de Cristiano Ronaldo à l’OM et le célèbre Youtubeur français a même réussi à trouver un bug sur le site officiel de l’Olympique Marseille pour croire à un possible transfert de CR7 dans la cité phocéenne avant d’aller jusqu’à l’attendre à l’aéroport.

D’après Mohamed Henni, Cristiano Ronaldo sera bientôt un joueur Marseillais !

Toujours aussi populaire sur Internet, Mohamed Henni vient encore de faire le buzz avec ses dernières vidéos. Même s’il y a très peu de chance que CR7 débarque à l’OM, le Youtubeur garde espoir et scrute le moindre signe confirmant cette rumeur. En effet il vient d’identifier un problème technique sur le site Internet de l’OM, la fiche de défenseur Jonathan Clauss auquel est attribué le N°7 n’est plus consultable. Une page d’erreur, « Error 404 » apparait sur le lien de la page de l’ancien Lensois alors que les fiches de ses coéquipiers sont disponibles. « C’est pas bizarre, ça, les gars ? C’est pas la preuve pour vous ? » commente Momo.

Depuis la vidéo de Mohamed Henni le problème a été corrigé et la fiche de Jonathan Clauss est à nouveau présente mais cela a encore relancé l’engouement concernant le hashtag « RonaldOM » dans les tendances sur Twitter. Le Youtubeur est encore allé plus loin en se filmant à l’aéroport de Marseille en train d’attendre la venue de CR7 mais le journaliste italien Fabrizio Romano vient de jeter un coup de froid aux espoirs du peuple Marseillais. Ce dernier vient d’assurer que l’OM n’envisage pas de recruter le quintuple ballon d’or et qu’aucun contact ne s’est fait entre les différents partis.