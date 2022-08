Romain Molina réagit à la dédicace improbable de Freeze Corleone

Le crossover incroyable entre Freeze Corleone et Romain Molina !

Vendredi dernier Doums a fait son retour en solo avec l’album « Pull à capuche et billets mauves » sur lequel il a invité Nekfeu, Laylow, PLK, Jazzy Bazz, Deen Burbigo, 2Zer, Eff Gee, MHD, Headie One, Chizii et Freeze Corleone. La collaboration avec ce dernier nommé sur le single 90′ a interpellé les auditeurs car le rappeur du 667 cite Romain Molina. Le journaliste a répondu à cette dédicace.

Après s’être expliqué avec BB Jacques la semaine passéesur ses propos très critiques envers le candidat de la Nouvelle école pour mettre fin à des rumeurs d’une embrouille entre eux, Doums a présenté son premier album studio qui fait suite à l’EP Pilot sorti en 2021. Pour cet opus le membre du collectif l’Entourage s’est entouré de nombreux invités sur les 16 morceaux du projet disponible depuis le 26 août et sa connexion avec Freeze Corleone a retenu l’attention du public.

En effet dans le second couplet de la chanson, l’auteur de LMF lâche « Faut les grosses villas, rital comme Collina, Killu à vie, fuck tous les réseaux pédo’ comme Molina. J’crois qu’en Allah, pas d’baffe au nez d’Shiva, OpenSea j’cop des Shiba, on est pire qu’Ebola X Sida ». L’artiste managé par Shone a placé une référence à Romain Molina, un journaliste sportif qui a révélé ces derniers mois plusieurs polémiques dans le monde du football notamment des dossiers de pédophilie en réussissant à faire démanteler différents réseaux. Ravi de cette dédicace, le principal concerné a apprécié le geste en remerciant Doums et Freeze Corleone avec le partage du single dans une story.