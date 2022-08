Rohff confronte sa jeunesse à celle de Booba

Rohff tient à rappeler certaines choses sur son enfance tout en essayant une nouvelle fois de susciter une réaction de Booba qui après plusieurs messages interposés sur les réseaux ne répond plus depuis quelques jours mais Housni n’a pas de répit et s’en prend encore à son ennemi.

Rohff tacle Booba sur son enfance aisée

Dans ses différents clash avec Kaaris, La Fouine, Gims, Sadek ou encore plus récemment Vald, les rivaux de Booba ont souvent ressorti son passé pour démontrer qu’il n’a pas eu une enfance difficile, ni vécu dans les quartiers. Au mois de février en plein conflit avec Sullyvan, celui-ci avait balancé des dossiers sur l’enfance aisée de l’auteur d’Ultra en dévoilant une photo de classe de ce dernier ainsi qu’un fichier audio avec la voix de l’oncle de Booba sur son enfance aisée en affirmant qu’il avait un cheval. Quelques mois auparavant, Kaaris avait également accusé B2O d’être un « gosse de riche » avec un cliché de son rival en écolier. « Bonjour a tous c’est la rentrée des classes Sur la première photo vous pouvez apercevoir Yaffa titia elie dit MICHEL le gosse de riche dans sa classe de gosses de riches qui s’est inventer une vie et un cv et qui suce dans toutes les citées du 93 » avait commenté Riska avant de faire la comparaison avec une photo de sa classe à lui, « Sur le deuxième cliché vous pouvez voir Okou gnakouri armand dans sa classe au collège galois de sevran beaudottes quartier difficile sans jamais s’inventer de vie on a grandi à la dure ».

Une avis que partage également Rohff, en relancer les hostilités contre B2O concernant sa jeunesse en l’accusant de mentir. Housni a publié un nouveau message sur ses réseaux sociaux avec un montage photo affichant sa salle de classe et celle de Booba tout ajoutant le commentaire, « Montre moi ta classe, je te dirais qui tu es. Les quartiers… y’a ceux qui en vivent et ceux qui y vivent. Salam à tous mes camarades de classes« .