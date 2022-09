Skyrock taclée par Booba sur sa « musique de village », Laurent Bouneau répond

Ouvertement en conflit avec Skyrock depuis plusieurs années, Booba a profité de son triomphe au Stade de France samedi soir pour s’attaquer une nouvelle fois à la radio française axée sur le rap français. Le directeur général des programmes, Laurent Bouneau a décidé de répliquer aux propos du rappeur français de 45 ans exilé à Miami.

Laurent Bouneau réplique au clash de Booba !

L’année dernière à l’occasion de la sortie de son album Ultra, Booba a failli se réconcilier avec Skyrock en laissant supposer qu’il accepte de faire son retour dans l’émission phare de la radio, Planète Rap animée par Fred Musa pour faire la promotion de son opus. Après des semaines d’une négociation tendue avec Laurent Bouneau, le DUC a finalement décliné la proposition car il souhaitait que le programme soit diffusé en direct et non enregistré en avance. « Et eux refusent que mon Planète rap soit en direct donc bien évidemment nous avons décliné. Quand on est lâche on est lâche hein. J’allais montrer à la France entière que vous êtes des imposteurs esclavagistes. Sans violence. En noblesse. Vous avez bien fait » avait déploré B2O qui n’a pas manqué l’occasion de tacler la radio sur scène devant 80 000 personnes.

« Ils sont là les villageois, aujourd’hui, on est 80.000 » a lâché Kopp avec à ses côtés Kayna Samet après avoir interprété au Stade de France le morceau « Destinée » extrait de l’album « Temps morts » paru en 2002. « Pour l’anecdote, c’est mon premier morceau qui est passé à Skyrock. Skyrock, cette radio de fachos : ils disaient que notre musique n’était que pour le village » a-t-il ensuite expliqué avant d’insulter Laurent Bouneau. Le directeur général des programmes de Skyrock a ironisé sur la déclaration de l’ancien membre du groupe Lunatic en le remerciant de faire de la publicité pour sa radio et la prochaine semaine Planète Rap avec comme invité le rappeur RK.

« Le concert complet s’est déroulé sans violence et dans un bon esprit : c’est l’essentiel …. après il a l’habitude de recevoir des projectiles au Stade » a commenté Laurent Bouneau en réaction au tweet d’un internaute, « Hâte d’avoir votre avis sur le concert @Laurentbouneau longue vie aux campagnards ». « Oui Grâce à qui » a-t-il aussi ajouté en réaction à un autre tweet, « Le village a gagné point barre. ». Il s’est même permis d’adresser une pique à B2O en relayant un article du Parisien avec la description, « Playback assumé, sobriété dans la mise en scène… le style Booba suscite le débat et l’intérêt au lendemain de son concert géant au Stade de France, donné samedi soir devant 81 000 adorateurs du Duc de Boulbi ».

Le tacle de Booba sur Skyrock : « C’est une radio de fachos. Ils disaient que notre musique elle était que pour le village. » pic.twitter.com/eFMzXVzz8M — Views (@viewsfrance) September 5, 2022

Le concert complet s’est déroulé sans violence et dans un bon esprit : c’est l’essentiel …. après il a l’habitude de recevoir des projectiles au Stade 🤣😂 — bouneau (@Laurentbouneau) September 4, 2022

Grâce à qui ?🤣😂 — bouneau (@Laurentbouneau) September 4, 2022