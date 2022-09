L’histoire folle de Kalash qui pilote un avion totalement défoncé

L’incroyable mésaventure de Kalash aux commandes d’un avion !

Au mois d’avril dernier, entouré de Gazo, Damso, Hamza, Wejdene, Kima ou encore Bounty Killer, Kalash a dévoilé son nouvel album baptisé « Tombolo » et à l’occasion de la promotion de cet opus, il a fait le tour des médias avec notamment un passage remarqué chez Konbini en y révélant une étonnante anecdote lors de cet entretien.

Au printemps dernier pour la parution de son dernier projet, Kalash a cartonné avec le single « Tu le sais » en collaboration avec Gazo (35 millions de vues pour le clip et plus de 40 millions de streams), le morceau éponyme de l’album a également rencontré un beau succès auprès du public (17 millions de visionnages pour le clip et près de 6 millions de streams). Lors d’un entretien avec Konbini pour présenter ce projet, il s’est confié sur le fait d’être inviter sur scène par Drake pour chanter « Mwaka Moon » et a dévoilé ce qu’on ne connait pas sur lui comme l’une de ses mésaventures du jour où il a piloté un avion en étant totalement défoncé.

« J’avais loué un avion pour aller sur une île, et le pilote, on avait fait la fête ensemble la veille. Il était tellement défoncé qu’il m’a dit « tiens » et il m’a passé les commandes de l’avion. Donc j’étais là, je fumais, c’était une expérience assez bizarre » a-t-il raconté sur la fois où il a piloté un avion déchiré, un exemple à ne pas reproduire.