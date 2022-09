Abou trompé par sa femme qu’il découvre sans voile, en string et en train de fumer »

Sam Zirah a invité le candidat de télé-réalité Abou dans le dernier épisode de son émission sur Youtube et l’ex de Léana a fait le buzz avec ses déclarations lors de leur entretien sur sa descente aux enfers suite à son mariage, « J’ai découvert ma femme sans voile, en string, dans un lit en train de fumer », a-t-il notamment confié.

Une femme jalouse maladive révèle Abou !

Depuis la diffusion de son interview avec le Youtubeur Sam Zirah, l’ex de Léana se retrouve dans le Top de Tendances en France sur Twitter avec près de 100 000 Tweets. Abou a participé à La Villa des Coeurs Brisés 6 et s’est fait connaitre suite à sa relation avec Léana avant de rejoindre le casting de La Bataille des Couples 3 pendant lequel ils se sont séparés. Célibataire, il a intégré 10 Couples Parfaits 5 avant d’annoncer avec surprise son mariage religieux plusieurs mois après le tournage de l’émission.

Malheureusement pour Abou le comte de fées a viré au cauchemar, le jeune homme s’est confié face à Sam Zirah sur ce drame en révélant que sa compagne est une manipulatrice. Leur union a eu lieu au mois de mars 2022, il s’est ensuite fait très discret et ses fans ont pensé qu’il avait trouvé le bonheur mais s’est bien le contraire. « Elle m’a tendu la perche avec la religion, la spiritualité, le voile aussi… C’était une ‘oukhty’ voilée », a-t-il commencé à expliquer.

« Une connexion s’est faite, on était sur la même longueur d’onde. J’étais comme un fou ! On a rapidement parlé de mariage. Tout est allé très vite ! C’était beau, j’y croyais. Tu lui donnes le bon Dieu sans confession » poursuit-il avant de décrire, « Tout allait bien, on s’est vu quelques fois. On ne se touchait pas, pas un bisou, on a attendu le mariage. Abstinence. C’était compliqué de sentir la patate venir… J’ai fait une demande en mariage de fou en février. On fait le hlel en mars. (…) Je prends mon camion et je vais chercher toutes ses affaires à Toulouse. On emménage à Paris. Tout se passe super bien. Mais, je découvre qu’elle est jalouse maladive ! ».

Elles draguent avec le voile !

« J’avais trouvé une certaine spiritualité, mais cette personne s’est jouée de ça (…) Il faut vraiment avoir vécu avec une manipulatrice pour se rendre compte à quel point c’est fort ! (…) Je me suis coupé des réseaux. J’arrête même mes coachings avec des femmes ! Je lui donne un toit, à manger, de l’argent. Je lui donne tout, car c’est une femme qui n’a jamais travaillé de sa vie. J’ai tout mis de côté. » confesse Abou. « Ce qui me bute, c’est de se cacher derrière une religion. Aujourd’hui, certaines filles ne draguent plus avec des mini-jupes, des sacs Louis Vuitton et des Louboutin. Là, elles draguent avec le voile. Elles se disent qu’elles vont passer pour une fille pieuse, vertueuse, mais il n’en est rien. Il faut les voir toutes dans le 9.4 à porter le voile. (…) Je me suis fait berner ! » déplore-t-il ensuite.

« Elle m’a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois avant et après le mariage ! Cette femme qui priait avec moi… Faut voir l’hypocrisie ! Un jour, je me réveille d’un coup et je vais voir dans ses comptes bloqués Snapchat. Je vois qu’il y a 6 mecs bloqués. J’en contacte un. Je tombe de 10 étages ! Il me dit qu’il a couché avec elle pendant le Ramadan lorsqu’elle était descendue. Il m’envoie des preuves de ma femme sans voile en string dans un lit en train de fumer une chicha avec ma bague au doigt et les vacances qu’il s’est tapées avec elle ! » a-t-il conclu en assurant que ce n’est qu’un dixième de l’histoire et s’être retrouvé hospitalisé après avoir perdu 15 kilos.