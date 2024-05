Marion Maréchal enfonce Aya Nakamura chez Cyril Hanouna

L’annonce de la présence d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a fait couler beaucoup d’encre, Marion Maréchal s’est encore exprimée sur le sujet dans TPMP avec des propos critiques envers la chanteuse. Certains Français ont exprimé leur désaccord, critiquant le choix d’une artiste dont les paroles sont parfois jugées vulgaires et ne correspondant pas à l’image qu’ils souhaitent véhiculer de la France.

Face à cette controverse, plusieurs personnalités ont pris position, des artistes ont été proposés par certains comme alternative à Aya Nakamura. Marion Maréchal, invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste, a également donné son avis, soulignant l’importance de choisir un artiste qui “représente la langue de Molière” et non “une forme de vulgarité”. La participation de l’interprète du tube Djadja à la cérémonie d’ouverture n’est pas encore officiellement confirmée, mais la polémique autour de son choix illustre les débats autour de l’identité nationale et de la place de la culture populaire dans les événements officiels.

“Pour moi, Aya Nakamura, ce n’est pas tellement une question de goût” a affirmé Marion Maréchal avant d’exprimer le fond de sa pensée au sujet d’Aya Nakamura qu’elle ne souhaite pas voir performer sur scène aux JO de Paris, “Ce sera une vitrine de la France. Il faut choisir quelqu’un qui représente la langue de Molière et non pas quelqu’un qui à la fois est dans une forme de vulgarité et qui n’a pas un français particulièrement châtié. C’est le moins que l’on puisse dire”. Malgré les critiques et le débat sur sa présence à cet événement, la chanteuse franco-malienne toutefois bien être présente pour reprendre un classique d’Edith Piaf.