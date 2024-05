Comme Ruby Nikara, elle vend l’eau de son bain et touche le jackpot

De l’eau de bain usée à plusieurs milliers de dollars, quand l’absurde devient lucratif ! En 2020, Ruby Nikara avait déjà fait sensation en vendant l’eau de son bain pour 1 500 euros le flacon. Cette année, c’est au tour de Belle Delphine, connue pour ses contenus provocateurs, de faire parler d’elle en vendant l’eau de son bain pour la somme de 90 000 dollars.

Belle Delphine, de son vrai nom Mary-Belle Kirschner, s’est fait connaître grâce à ses cosplays et ses mises en scène originales, souvent à la limite du WTF, elle compte plus de 3 millions d’abonnés sur Instagram. En 2019, elle a créé le buzz en annonçant la vente de l’eau de son bain, suscitant des réactions mitigées chez les internautes. Certains la critiquaient pour son opportunisme, tandis que d’autres saluaient son sens du marketing.

Après avoir vendu l’eau de son bain à un prix exorbitant, Belle Delphine a rencontré un problème inattendu : PayPal a bloqué le transfert de 90 000 dollars, le considérant comme un “bien physique à caractère se*uel”, interdit de vente sur la plateforme en dehors des États-Unis. “Je peux enfin partager la plus grosse loose que j’ai jamais pris. (…) Je n’ai pas gagné d’argent en vendant l’eau de mon bain, mais j’ai en fait perdu de l’argent en le faisant.”, a-t-elle confié. Privée de son dû, l’influenceuse a dénoncé cette décision sur ses réseaux sociaux et a finalement obtenu gain de cause après un combat juridique. PayPal a finalement accepté de lui verser l’argent, reconnaissant son erreur.

L’affaire de l’eau de bain de Belle Delphine soulève une fois de plus la question des limites du marketing et de l’influence sur les réseaux. Jusqu’où peut-on aller pour attirer l’attention et générer du profit ? La vente de produits hors du commun par des influenceurs n’est pas un phénomène nouveau et est souvent sujet à la controverse.