Tayc renifle la culotte d’une fan sur scène devant un public sous le choc

Tayc vient encore de faire scandale avec son comportement lors d’un récent concert en se mettant à sentir une culotte. Après l’affaire d’une fan condamnée pour indécence publique, la polémique d’une femme qui s’est fait larguer pour avoir dansé avec lui de façon trop torride et de ses danses sensuels avec des fans, l’interprète du single « Le temps » a encore fait parler de lui sur scène.

Une femme jette sa culotte à Tayc qui s’amuse à la sentir !

Le vainqueur de la dernière édition de Danse Avec Les Stas a retourné Twitter suite à la mise en ligne d’une vidéo d’un de ses concerts. Cette fois-ci Tayc n’a pas invité une spectatrice sur scène, sa mésaventure d’il y a quelques semaines avec le scandale d’une danse osée en compagnie d’une fan qui a ensuite demandé pardon à son ex pour l’avoir quitté après ce spectacle l’a sans doute convaincu de stopper ses agissements mais cela n’a pas assagi son public.

En effet Tayc a reçu un cadeau improbable d’une personne dans la foule avec une culotte lancée sur la scène. Le chanteur de 26 ans s’est amusé de cet objet en le ramassant avant de s’arrêter en plein concert pour le renifler avec ses danseuses à ses côtés choquées de son geste tout le public qui s’est mis à hurler et les internautes sur les réseaux qui eux se sont outrés de ce comportement.

« Épisode 2 des folies de Tayc , l’épisode 3 ce sera quoi ? Il mettra une meuf à poil sur scène. Non mais en vrai , courage à sa femme face à son comportement sur scène. Je ne l’imagine même pas chez lui. », « On rigole ici mais ce type il n’est plus normal Tayc », « A chaque fois que je clique sur une vidéo qui concerne un concert de Tayc je sais que je vais voir un truc de c*l mais la c’est trop, c’est le DOAT (détraqué of all time) », « Tayc pitié j’sais même plus quoi dire là mdrrrr », « Mais les vidéos du concert de Tayc??????? Il renifle une culotte jetée sur scène et toutes ses groupies hurlent? Des comportements très sale. », « Tayc au lieu d’être un bamileke normal et d’aimer l’argent comme tout bons bamis, lui il préfère sentir les culottes des femmes. » ou encore « tayc c’est vraiment un gros crasseux » peut-on lire dans les commentaires des internautes sur Twitter choqués par la réaction de l’artiste.