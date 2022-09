Emprisonné, Moha La Squale est filmé en détention et des vidéos fuitent

Des vidéos de Moha La Squale en prison font le buzz sur la toile ! On a des nouvelles de l’auteur de Bendero qui est incarcéré depuis le 1er juillet 2022. Dans l’attente de son procès, le rappeur français est toujours emprisonné et aucune information n’a filtré sur sa détention mais depuis quelques jours des images du chanteur ont été diffusées sur les réseaux.

Des images de Moha La Squale en prison révélées !

Après une ascension fulgurante dans le rap avec le succès de son premier album et des millions de vues sur Youtube avec ses clips, sa chaîne est suivie par plus de 1,84 millions d’abonnés, Moha La Squale a connu un gros coup d’arrêt dans sa carrière l’année passée suite à des accusations de violences conjugales et d’agressions sexuelles de plusieurs jeunes femmes. L’une des victimes présumées est sortie du silence sur Internet et a porté plainte contre l’artiste mis ensuite en examen mais il a toujours démenti les accusations à son encontre.

« Déjà merci pour tous votre soutien la famille. Voilà la réalité des choses. Heureusement que cette fois là l’embrouille était filmée. Le calvaire qu’on m’a fait subir. On m’a humilié publiquement devant ma famille et vous. On s’est acharné sur nous durant des mois. Des mois de patience ou ils nous ont eu de cesse à mentir à mon sujet. Je n’ai jamais au grand jamais levée la main sur une femme. Ce complot a été perpétré pour me nuire. Cette personne est sociopathe et psychologiquement hystérique. C’est une infime partie de ces mensonges et de ce que j’ai pu vivre. À chacune leur tour, tous dépendras de l’évolution des choses. Bisous la miff à très bientôt. », s’était exprimé Moha La Squale au mois d’avril pour se défendre alors qu’il a été mis en examen pour des faits de « violences et agression sexuelle par conjoint, menaces de mort et séquestration ».

Quelques jours après cette déclaration, la justice l’inculpe d’un délit de fuite survenu lors d’un accident de route pendant le tournage d’un clip dont les images ont été publiées sur les réseaux. Au mois de juin dernier, Moha La Squale est arrêté par les forces de l’ordre gare du Nord à Paris pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire avant d’être mis en détention provisoire par la Cour d’appel de Paris le 1er juillet pour violation de son contrôle judiciaire. Le rappeur de 27 ans attend son procès dont la date n’est pas encore fixée pour connaitre sa peine et ces derniers jours des vidéos de son incarcération filmée par d’autres détenus ont fuité sur la toile l’affichant en promenade et assis sous le soleil.