Booba s’amuse de Jeff Panacloc qui démolit les influenceurs et Magali Berdah

Jeff Panacloc dézingue Magali Berdah, Booba en rigole

Le ventriloque Jeff Panacloc s’est mêlé à la polémique sur les influenceurs qui prend de plus en plus d’ampleur depuis la diffusion du reportage de France 2, « Complément d’enquête ». Arnaques, fric et politique : le vrai business des influenceurs. L’humoriste français a tourné en ridicule Magali Berdah dans l’une de ses dernières vidéos et cela a bien fait rire Booba qui lui a apporté son soutien.

Dans une récente vidéo humoristique, Jeff Panacloc s’est inspiré de l’affaire des arnaques des influenceurs sur les placements de produits et il n’a pas été tendre avec Magali Berdah. La patronne de Shauna Events s’attire les foudres de Booba depuis plusieurs semaines avec qui elle mène une guerre médiatique et dont le conflit va se régler devant les tribunaux. Le rappeur français exilé français tente de dénoncer les agissements frauduleux de cette dernière ce qui a donné des idées au ventriloque français pour réaliser une séquence hilarante publiée sur son compte Instagram.

La boss de Shauna Events prend cher !

« Une influenceuse c’est une ancienne stripteaseuse de la grande motte qui arnaque les honnêtes gens en achetant des trucs 4 euros en Chine et qui te le revende 30 fois le prix ! » s’amuse à déclarer Jeff Panacloc contre les influenceuses. « En faisant des vidéos dégueu sur Instagram, ils te font croire que c’est le meilleur produit du monde et après, avec la thune qu’ils t’ont volée, ils repartent se refaire le c*l à Dubaï. Elles se font refaire les pommettes aussi. » ajoute-t-il ensuite avant de s’en prendre directement à Magali Berdah.

« Mais c’est Magaloche aussi, c’est elle la patronne et elle est jamais au courant de rien. Genre j’appelle le patron d’EDF et le mec me dit : « Eh oh, j’y suis pour rien si toute la France a l’électricité » poursuit le ventriloque avant de se moquer de la fameuse séquence des propos de Magali Berdah sur sa tendinite au bras pour se justifier de ne pas porter une montre connectée dont elle avait fait la promotion. L’agente de personnalité de téléréalité est devenue la risée du web la semaine passée avec cette déclaration. La vidéo de l’humoriste a fait le bonheur le Booba, l’auteur d’Ultra l’a posté sur Twitter pour valider la mise en scène de Jeff Panacloc avec un émoji au visage rieur qui a retweeté la publication afin de le remercier.