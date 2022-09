Lacrim refuse d’écouter un titre de Wejdene et quitte sa voiture

Alors que les fans de Wejdene attendent la sortie de son second album, une ancienne vidéo de Lacrim dans laquelle il quitte sa voiture suite à la diffusion d’un titre de la chanteuse de 18 ans a refait surface sur la toile et a amusé les internautes.

Lacrim quitte sa voiture quand il entend du Wejdene !

Cet été la protégée de Feuneu a dévoilé deux titres, une collaboration inédite avec Beendo Z sur le single Calle dont le clip approche les 2 millions de vues et le titre « Re » pour faire patienter son public avant d’annoncer la parution à venir du deuxième album de sa jeune carrière de celle qui s’est fait connaitre avec le tube Anissa en 2020 pendant la période de confinement en raison de la pandémie du Covid-19, un hit que n’apprécie par vraiment Lacrim comme le démontre une séquence diffusée sur les réseaux.

Il y a deux ans personne n’est passée à côté du morceau Anissa de Wejdene qui l’a révélé au grand public, la chanson a cartonné avec plus de 100 millions de visionnages pour le clip sur Youtube et a tourné en boucle à la radio pendant plusieurs semaines. Alors qu’il a lancé la semaine dernière une chasse au trésor avec une clé USB contenant des titres inédits et des extraits de projets avortés qu’un fan vient d’ailleurs de trouver, Lacrim s’était affiché à l’époque dans sa voiture à Dubaï en train d’écouter de la musique lorsque le morceau de la jeune chanteuse est passée.

Agacé le rappeur français a immédiatement quitté le véhicule pour ne plus entendre le single en partant à pied et en ajoutant mort de rire la légende « J’ai aucun problème avec toi Wejdene« . « Je quitte« commente-t-il dans la séquence en sortant de la voiture.