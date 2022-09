Carrière terminée pour 6ix9ine ? Une plainte laisse présager sa fin

Gros coup dur pour 6ix9ine qui risque de perdre son nom de scène suite à une action en justice à son encontre pour violation de droits d’auteur. Daniel Hernandez est vraiment au plus mal en ce moment et la situation ne semble pas s’arranger avec un nouveau procès.

Le magazine hebdomadaire américain consacré à l’industrie du disque Billboard vient de révéler qu’un artiste originaire de Caroline du Sud nommé Warren Hamilton au pseudonyme de « 6IX9 » depuis 2007 poursuit en justice 6ix9ine car il aurait « blessé et étouffé » en raison d’un nom de scène se rapprochant du sien qu’il a commencé à utiliser il y a 5 ans. Hamilton assure avoir sorti des projets et fait une tournée avec le pseudo SIX9 il y a près de 15 ans et donc bien avant Tekashi 69. Son dernier album en date est paru cette année au mois de janvier.

6ix9ine va devoir trouver un nouveau nom !

« De nombreux fans de rap et de hip-hop ont accusé et critiqué à tort Hamilton d’avoir volé la marque SIX9 de Hamilton à Hernandez » décrit la plainte déposée par Warren Hamilton. « De nombreux passionnés de rap et de hip-hop ont par ailleurs assisté par erreur aux spectacles lives de Hamilton en pensant que Hernandez allait se produire et de nombreux promoteurs musicaux et agents de réservation ont refusé de réserver des spectacles » précise-t-il. S’il obtient gain de cause cela devrait sérieusement compromettre la carrière de 6ix9ine déjà en difficulté car il pourrait être contraint de renoncer à son nom de scène selon le souhait de 6IX9.

« Le 6 septembre 2022, le Tribunal de Première instance et d’Appel des dépôts de marque a rendu une ordonnance finale soutenant Hamilton et refusant l’enregistrement de la marque 6IX9INE, après ne pas avoir eu de réponse de la part de ce dernier. » a déclaré l’avocat d’Hamilton sur cette affaire.