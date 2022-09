Incarcéré, Mister You s’exprime pour faire passer un message

Depuis la fin du mois de juillet, Mister You est emprisonné au centre pénitentiaire de Paris la Santé qui a marqué un nouveau coup d’arrêt dans sa carrière. Réduit au silence suite à sa détention, Younès Latifi est sorti du silence sur son compte Instagram pour faire passer un message et annonce une bonne nouvelle à ses fans.

Le 25 juillet dernier, Mister You s’est retrouvé derrière les barreaux après s’être fait arrêter par les forces de l’ordre quelques minutes avant de partir en vacances au Maroc en compagnie de son fils à l’aéroport d’Orly. Les agents ont découvert que le rappeur français faisait l’objet d’une fiche de recherche lors d’un contrôle d’identité suite à une condamnation à 24 mois de prison aménageables lors de son jugement dans l’affaire de la promotion d’un point de vente de drogue sur ses réseaux. Son avocat s’était indigné de cette incarcération sans aucune convocation préalable alors que l’auteur des mixtapes MDR venait d’être père de jumeaux quelques semaines auparavant tout en précisant tout mettre en œuvre pour obtenir rapidement sa libération.

En prison, Mister You sort un nouveau morceau !

Pour le moment l’avocat de Mister You n’a pas pu le faire libérer. Il a récemment reçu le soutien de Rohff afin de militer pour la sortie de prison de son compère et lui apporter de la force dans cette difficile épreuve, « Grosse pensée et force à Younès ! Libérez Mister You ». Le rappeur franco-marocain a décidé de donner ses nouvelles à son public en annonçant la parution d’un single et d’adresser un message relayé par son community manager sur Instagram.

« On s’excuse de ne pas pouvoir répondre à tous vos DM. Younes nous a demandé de vous écrire ce message pour vous dire qu’il est bien Hamdoulah, et qu’il vous passe son salut et vous remercie infiniment pour votre soutien » a déclaré le CM du rappeur tout en publiant son message. « Vous avez tous été extrêmement attentifs à mon égard, je me souviendrai toujours de la grande solidarité dont vous avez fait preuve pendant cette dure épreuve. D’ailleurs, une fois qu’on a publié le teaser du single qui sortira ce vendredi, vous n’avez pas cessé de me soutenir, de taguer, d’envoyer des messages, si bien que je suis sûr maintenant de mon appartenance à une grande famille, et que je pourrai toujours compter sur vous, merci encore une fois la mif, je retournerai inchallah à mon public ». « Je vous demande prier pour lui et de le soutenir dans cette période si difficile pour nous tous, en espérant qu’il retrouvera bientôt son public » a conclu la personne en charge de la communication sur les réseaux du chanteur.

Le prochain titre de Mister You intitulé « Youkipedia » sera disponible sur les plateformes de streaming de vendredi 30 septembre.