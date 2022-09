Libre, Kaaris répond de la meilleure des manières au scandale

Après avoir fait la Une de tous les médias ce mercredi suite à l’annonce de sa garde à vue, Kaaris est libre et n’est visiblement pas très affecté par toute cette mésaventure ainsi que le déferlement médiatique sur l’accusation de violences à l’encontre de son ex-compagne Linda.

Peu de temps après les révélations en public de son ex, l’affaire entre Kaaris et Linda a pris une nouvelle tournure cette semaine. L’ancienne compagne de l’artiste Sevranais a porté plainte le 7 juillet pour des faits datés du 19 janvier 2021 dans la foulée il a répliqué en portant plainte pour dénonciation calomnieuse. La maman de Brooklyn a choqué en affirmant que Riska aurait levé la main sur elle, la jeune femme est sortie du silence ces dernières semaines ne pouvant plus rester silencieuse agacée par le comportement du rappeur.

Kaaris réagit très sereinement !

Face aux accusations, l’avocat de Kaaris a immédiatement réagi en assurant vouloir rétablir la vérité et prouver l’innocence de son client ainsi que la mauvaise foi de Linda. Placé en garde à vue au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois dans l’Essonnes ce mercredi matin pour être interrogé par la police, Riska a été relâché et semble être très serein dans cette affaire. Me Yassine Maharsi a d’ailleurs précisé avoir voulu que l’auteur d’Or Noir soit rapidement entendu par les autorités pour donner sa version des faits et afin d’obtenir une confrontation pour mettre son ancienne compagne face à ses contradictions.

Pour célébrer sa liberté, Kaaris a réagi tranquillement sur son compte Instagram face à l’acharnement médiatique sur cette polémique en se filmant vêtu d’un t-shirt Balmain en train de siroter paisiblement un cocktail avec un large sourire puis en train de manger. Il semble visiblement très confiant sur la suite de cette procédure judiciaire et ne pas être tracassé par les accusations ou encore les critiques.