Linda, l’ancienne compagne de Kaaris s’attaque à Kalash Criminel en l’insultant

Kalash Criminel en a pris pour son grade !

Décidément il ne passe un jour sans que l’ex-compagne de Kaaris ne balance des dossiers et cette fois-ci même Kalash Criminel vient d’en faire les frais. En effet le média Instagram Kuntakinte842 vient de mettre en ligne un fichier audio dans lequel la jeune femme s’en prend aux deux rappeurs Sevranais en s’exprimant sur leur album commun paru en début d’année.

Au mois de janvier dernier, Kaaris et Kalash Criminel se sont unis pour présenter un projet collaboratif nommé SVR sur lequel figure les singles « Tchalla », « Tu dois ses sous« , « Shooter » ainsi que le titre « Apocalypse » en featuring avec Freeze Corleone. L’opus s’est écoulé à 13 225 équivalents ventes pour sa première semaine d’exploitation. Une conversation audio de la mère du premier enfant de Riska d’avant la sortie de cet album vient de fuiter sur la toile et elle insulte copieusement les deux compères en affirmant espérer que le projet soit un échec.

Linda ne mâche pas ses mots contre Kaaris !

Depuis plusieurs semaines, Linda se lâche sur Kaaris, « J’ai été forcé de garder le silence a cause de l’entourage, les menaces, la pression familiale. Je n’ai plus peur mais plus du tout. Aujourd’hui c’est fini je vais faire ce que j’aurai du faire y a bien longtemps, contrairement à d’autres tu ne m’a pas trouvé sur le trottoir ou en show case n’oublies jamais ça » avait-elle récemment confié dans un long message posté sur les réseaux. Le conflit va désormais se régler devant les tribunaux mais en attendant, elle ne laisse pas de répit au père de sa fille.

Après la publication d’une conversation privée dans laquelle Kaaris s’inquiète du succès de Maes et de voir sa carrière de rappeur terminée, un audio de Linda en train de critiquer Kalash Criminel vient également d’être révélé, « Ça y est fais ton deuil. Tu crois quoi ? Demain sa carrière est finie, le mec va redevenir genre la tête sur les épaules, respectueux des gens c’est un fils de pu*e, c’est un fils de pu*e. En plus ce sera un fils de pu*e aigri en fin de carrière« commente-elle contre Riska avant d’ajouter sur son acolyte cagoulé, « Son album sort en janvier avec l’autre encu*é de Kalash Criminel Incha’Allah qu’il se ramasse« .