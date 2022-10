Demdem prend la parole sur la rumeur de séparation avec Gims

Gims aurait-il réellement quitté sa femme DemDem ? La rumeur fait le buzz sur les réseaux depuis quelques heures et la compagne du rappeur de la Sexion D’Assaut a tenu à faire une mise point très claire pour démentir cette information et afin de réduire au silence les détracteurs.

Gims et Demdem affolent les réseaux sociaux

Le magazine Public affirme dans sa dernière édition disponible dans les kiosques depuis ce vendredi 30 que le célèbre couple est séparé. « Leur histoire était terminée » affirme le magazine tout justifiant cette rumeur en expliquant que Gims aurait pris ses distance avec sa femme alors qu’il est pleine tournée dans le monde entier et enchaine les concerts ces dernières semaines, son rival Booba s’est aussi empressé de relayer cette nouvelle sur son compte Twitter avec plusieurs articles de presse à ce sujet. Meugui et Demdem sont ensemble depuis plus de 15 années et cinq enfants dont un bébé né au mois de mars 2020. La femme du chanteur l’a toujours soutenu depuis le début de sa carrière et affiche fréquemment des moments de sa vie privée sur Instagram, son compte est suivi par plus de 600 000 personnes.

Meugui avait même fait de sa femme l’héroïne du clip « Tout donner » en 2016. Face aux rumeurs la concernant, Demdem a décidé de faire taire les mauvaises langues qui dénoncent des tensions dans son couple avec Gims, elle est sortie du silence en postant le message : « Merci pour tous vos messages, arrêtez de vous inquiéter. Au risque d’en décevoir beaucoup, tout va bien » ainsi qu’une photo d’eux plus amoureux que jamais. Le membre de la Sexion D’Assaut a d’ailleurs également rassuré ses fans en postant une belle déclaration d’amour envers sa femme.