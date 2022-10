Magali Berdah se fait encore allumer par Booba

Magali Berdah toujours sous le feu des attaques

Pour Booba c’est évident que Magali Berdah est une menteuse et l’accuse encore une fois de faire des fausses déclarations en le prouvant avec des propos de l’influenceuse au sujet d’un couplet d’un de ses anciens featuring avec le groupe S.D.H.S Family sauf que cette dernière fait erreur sur l’auteur des paroles en question ce qu’a fait remarquer le DUC.

Tout au long de sa carrière Booba n’a jamais hésité à mettre en avant des nouveaux talents et des jeunes rappeurs français comme en 2014 lorsque il décide de réaliser une collaboration avec la S.D.H.S Family, l’ancien nom du groupe 40000 Gang qui est l’acronyme de Soldats Des Hauts De Seine. C’est sur le morceau intitulé « Porsche Panamera » que B2O pose en couplet mais le titre avait fait polémique et au mois de mars 2014 la vidéo est supprimée de la chaîne officielle de Kopp suite à une plainte déposée pour “incitation à la haine” et “apologie du terrorisme” par le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme. L’unité légale a demandé la suppression et l’interdiction du single à l’époque. Magali Berdah a ressorti la polémique sur cette chanson pour s’en prendre au DUC.

Booba confondu avec Benash !

En effet dans un audio partagé par Booba sur Twitter, Magali Berdah fustige l’auteur d’Ultra concernant le titre « Porsche Panamera » en critiquant son couplet sauf qu’elle fait erreur car c’est Benash, l’ancien membre du 92i qui en réalité interprète le passage en question dans lequel « Mohamed Merah » est mentionné. « Porsche Panamera, Porsche Panamera. Aveugle ou pas, qui vivra verra Porsche Panamera, Porsche Panamera. On canarde tout pour une cause #MohamedMerah. », peut-on entendre dans cet extrait. Suite au scandale le label avait retiré le morceau de toutes les plateformes de streaming.

« Elle ment comme elle respire.« a ajouté en commentaire Booba pour démontrer que Magali Berdah est une menteuse alors qu’il vient de réagir au choix du jury de la prochaine saison de la Nouvelle école pour déplorer que s’est encore Niska, SCH et Shay qui ont été nommés par Netflix. La patronne de Shaun Events a aussi encore fait parler d’elle cette semaine pour avoir critiqué Ruby Nikara et le Youtubeur Sam Zirah.