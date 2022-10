Magali Berdah et Demdem en déroutes face à Booba qui retrouve son profil Instagram

Victoire par KO pour Booba face à Magali Berdah et la femme de Gims !

Le rappeur français exilé à Miami vient de rempoter une grande victoire dans sa guerre contre Magali Berdah ainsi que celle face à Demdem, la compagne de Gims et il a affiché sa satisfaction en annonçant la bonne nouvelle. Booba va faire son retour sur Instagram car la justice vient de juger illégale la décision du réseau social de supprimer le compte de son média OKLM suite à une plainte de l’influenceur, le compte suivi par des milliers de fans devraient donc faire très bientôt son retour.

Les fans de Booba vont être ravis, Patrick Klugman, l’avocat du rappeur vient d’annoncer ce lundi la décision de justice dans l’affaire l’opposant à Magali Berdah et madame Dante (Demdem) dans un communiqué de presse. Le tribunal de Marseille a estimé que le fermeture suite une demande Magalie Berdah du compte OKLM utilisé par Élie Yaffa au mois de juillet n’est pas légale, elle n’est dorénavant plus en capacité d’user de son « influence » pour arriver faire taire B2O sur le réseau social qui dénoncent les arnaques des influenceurs depuis plusieurs mois. Le message précise que la réactivation du profil doit se faire sans délais mais pour le moment il n’est toujours de retour et le rappeur s’impatiente déjà.

B2O lâche une série de tweets dévastateurs !

Booba a affiché sa joie face à cette nouvelle en relayant l’information en remerciant son avocat, « La Papesse du mensonge de l’arnaque et de la corruption. On lâche rien c’est nous les bons! Bravo ». « Pour info Madame Dante c’est miss Bogda la femme du bigleu. Demdem et Berdah complices de cette escroquerie tout comme dans l’arnaque au CPF pour ne citer que celle là. On continue » a précisé Kopp concernant madame Dante, la femme de Gims avant d’enchainer une série de plusieurs tweets pour narguer la boss de Shauna Events qui prend un sérieux revers dans sa lutte contre l’artiste du 92i.

« Tu as perdu Magali et tu vas perdre sur tout le reste car tu n’es que vide et mensonges. Tu fais pas l’poids tu aurais du t’en rendre compte dès le début. T’as voulu jouer maintenant on est liés » a jubilé Booba avant de poursuivre en demandant à Instagram de remettre rapidement en ligne le page Instagram d’OKLM car pour le moment il n’a toujours pas l’accès, « le compte instagram OKLM a été supprimé illégalement. Guillaume appui sur le bouton on y a toujours pas accès. Appui arrête de faire le gamin ».

La Papesse du mensonge de l’arnaque et de la corruption. On lâche rien c’est nous les bons!!! 🏴‍☠️ Bravo @PKlugman #OKLM https://t.co/l0C6RWOAlf — Booba (@booba) October 3, 2022

Pour info Madame Dante c’est miss Bogda la femme du bigleu. Demdem et Berdah complices de cette escroquerie tout comme dans l’arnaque au CPF pour ne citer que celle là. On continue!!! 🙌🏾🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/Ovy5dpTtkF — Booba (@booba) October 3, 2022

.@MagaliBerdah Tu as perdu Magali et tu vas perdre sur tout le reste car tu n’es que vide et mensonges. Tu fais pas l’poids tu aurais du t’en rendre compte dès le début. T’as voulu jouer maintenant on est liés 🙌🏾😍🏴‍☠️ pic.twitter.com/x4oQpItLOw — Booba (@booba) October 3, 2022

