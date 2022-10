NON, Booba ne récupère pas l’Instagram d’OKLM et insulte TPMP

Pas de retour sur Instagram, Booba a jubilé un peu trop rapidement après avoir remporté une bataille judiciaire contre Magali Berdah mais la guerre continue car même sur la tribunal a rendu un verdict en sa faveur, le compte d’OKLM ne va pas être rétabli. Une information confirmée par le rappeur du 92i sur Twitter avant de placer un tacle contre TPMP.

Booba devra encore se battre pour obtenir gain de cause !

Au mois de juillet, le DUC s’est encore fait sanctionner par Instagram. Après la suppression de son profil personnel sur le réseau social puis celui de sa marque de vêtements, La Piraterie, il avait pris les commandes du compte de son ancien média OKLM au printemps dernier mais suite à ses attaques contre Demdem puis ses révélations sur Magali Berdah, les deux femmes ont porté plainte pour cyberharcèlement. Elles ont réussi à faire disparaître cette nouvelle page utilisée par Booba qui a décidé de tout mettre en œuvre pour se défendre en lançant à son tour une procédure judiciaire afin de dénoncer cette injustice, une suspension illégale selon son avocat.

« Ils ordonnent à Twitter et Instagram de donner toutes les identifications de tous les comptes qui ont parlé sur moi. Il n’a pas compris, je l’ai niqué, il ne peut rien dire. J’ai gagné une bataille et les plateformes sont dans l’obligation de surveiller et de fermer certains comptes » s’était enchantée Magali Berdah dans un fichier vocal dévoilé par Booba sur cette sanction. L’ancien membre du groupe Lunatic vient d’annoncer cette semaine que le tribunal a statué en sa faveur et demande à Instagram de réactiver le profil d’OKLM en expliquant que cette désactivation est illégale sauf que les responsables du réseau social ne comptent pas céder à cette décision de justice.

Instagram refuse d’activer le profil !

En effet un représentant d’Instagram a assuré à BFM que le profil ne sera pas remis en ligne en expliquant que cette suppression n’est pas lié à une requête de Magali Berdah mais aux multiples transgressions du règlement de la plateforme de la part de Booba, « Le tribunal n’a pas ordonné à Meta de réactiver ce compte. Le compte OKLM a été désactivé en application de notre politique de récidive et parce que le contenu du compte OKLM avait violé à plusieurs reprises les règles du service Instagram » .

Kopp avait démontré à plusieurs reprises des preuves que cette sanction est bien en lien avec cette affaire contre la dirigeante de Shauna Events tout comme son avocat au tribunal ce que dément pourtant fermement Instagram. Maitre Patrick Klugman a confié à BFM son intention de poursuivre ses investigations avec une action en justice contre Meta pour obtenir satisfaction. « C’est le refuseeyyyyyy! » a réagi Booba sur Twitter avant de s’en prendre à l’émission Touche Pas Mon Poste en relayant un tweet de Stéphane Larue avec le message « Pourquoi @TPMP ne fait aucun suivi sur l’affaire qui oppose @booba à @MagaliBerdah ? Il se passe pourtant énormément de choses depuis quelques jours et… rien ! #TPMP ». « Parce-que c’est tous des encu*eurs de femmes saoules. Voilà pourquoi! » a-t-il ajouté. Un affaire à suivre…