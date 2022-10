Ce tacle d’un feat d’Orelsan que Bigflo n’a pas apprécié

Bigflo n’a jamais caché son admiration envers Orelsan et dans une interview à l’occasion du Z Event, le rappeur Toulousain a révélé son classement des meilleurs featurings du membre des Casseurs Flowters en précisant qu’il n’a pas aimé l’une des collaborations de l’artiste Caennais en raison d’un petit tacle à son encontre de la part d’Oxmo Puccino.

Ça ne m’a pas régalé confesse l’artiste Toulousain !

En marge de la promotion de son dernier opus avec Oli nommé “Les autres c’est nous” sur lequel le duo a invité MC Solaar, Vald, Francis Cabrel, Tayc, Julien Doré, Leto, Russ ou encore Olympe Chabert, Bigflo s’est exprimé lors du Z Event sur les collaborations d’Orelsan avec en tête de son classement le single “Rêves bizarre” en compagnie de Damso. Dans ce débat, il est revenu sur le morceau “Ma Life” avec Oxmo Puccino en expliquant ne pas être fan de cette connexion entre les deux artistes.

Dans cette chanson extraite de l’album “La Nuit du réveil” paru en 2019, l’interprète du classique “L’enfant seul” adresse une pique contre le duo Bigflo et Oli. “J’vais m’en sortir avec Orel en feat solide, pas comme une clope et au lit“, lâche Oxmo dans son couplet en faisant référence aux deux frères Ordonez suite à leur demande de featutring avec Orelsan que ce dernier a refusé. “Il sait combien on l’aime, allez sans rancune, mais un peu quand même” avait confié Bigflo sur le morceau “La vraie vie” en 2017 sur sa déception de s’être fait recaler par le rappeur originaire de Caen.

Bigflo n’a pas vraiment digéré cet épisode tout en relativisant sur le fait que c’est une petite pique provenant d’Oxmo. “Il y a une pique sur nous (…) ce n’est vraiment pas fou, faut pas abuser. Je veux bien avoir du second degré et être sympa, je ne vais pas non plus te le mettre…” décrit-il tout d’abord en se souvenant du couplet de Puccino avant de prendre cela avec le sourire, il ajoute que cela ne l’a pas régalé, “J’ai écouté le son, et je n’étais pas en mode “Ça me régale”“.

A l’époque de la parution de cette connexion entre Orelsan et Oxmo Puccino, ce dernier s’était justifié sur cette petite attaque en assurant que ce n’est pas un clash contre Bigflo et Oli mais plutôt pour les taquiner avec humour sur le fait qu’il a réussi à réaliser cette collaboration dont le duo a rêvé de faire.