SCH, Shay, Niska et Fresh : le feat rêvé devient réalité

Une connexion inédite au sommet du rap francophone entre SCH, Shay, Niska et Fresh qui peut faire rêver a donné des idées au Youtubeur Swann déjà auteur de plusieurs “Mashups” de qualité vient de nous offrir un aperçu de cette collaboration. C’est une vraie réussite comme d’autres de ses remixes sur sa chaîne suivie par plus de 200 000 abonnés en reprenant cette fois-ci des couplets du trio formant le jury de l’émission Nouvelle école et du vainqueur de la première saison du programme de Netflix.

La Nouvelle École inspire un incroyable mix !

Depuis plusieurs mois les mashups sur Youtube ont de plus en plus de succès et le phénomène validé par les auditeurs prend de l’ampleur sur la toile notamment auprès des fans de rap français. Swann a déjà réalisé des nombreux remixes vraiment étonnants avec “OPPS” réunissant Ziak, Freeze Corleone, Ninho et Gazo pour une vidéo cumulant près de 4 millions de vues ou encore avec “Minotaure” de Damso et SCH totalisant plus de 2 millions de visionnages. Le producteur a encore fait très fort avec les têtes d’affiches du rap francophone SCH, Shay et Niska ainsi que le rookie Fresh La Peufra qui s’est fait connaitre grâce à son triomphe dans la Nouvelle école. Le résultat de ce mashup est encore une fois bluffant avec l’association des extraits des titres originaux de la discographique des quatre rappeurs.

Ce mashup intitulé “Cypher” comporte les couplets des morceaux “Oh Oui” et “Amour & Désastres” de Shay, “Mafia”, “R.A.C” et “Loup Noir” de SCH, “Le monde est méchant”, “Du lundi au lundi”, “N.I”, “Mendoza” et “Lundi” de Niska puis pour finir les titres “Drama Queen” et “Chien Méchant” de Fresh. La vidéo reprend aussi les images des différents clips des artistes. Cette réalisation pourrait donner des idées aux quatre artistes pour une connexion inédite alors que le rappeur Belge a déjà invité le Zifukoro sur son nouvel album pour le single “Dehors” que le duo a clippé.

Fresh vient également d’annoncer la sortie de son album « A l’abri » de 19 morceaux avec des thèmes abordés comme la famille, le travail, l’amitié, la précarité et la jeunesse pour le vendredi 28 octobre avec un nouvel extrait nommé “Merci”, un titre flow, technique, punchlines, ambiance sombre au programme.