Feuneu, le manager de Wejdene met fin sa carrière

Feuneu, le célèbre producteur de Wejdene qui a lancé la carrière de la jeune chanteuse de 18 ans en 2020 avec l’énorme succès du tube Anissa dont le clip a récemment franchi le seuil des 100 000 millions de vues sur Youtube vient d’annoncer la fin de son rôle de manager d’artistes dans un message publié sur son compte Instagram.

Wejdene ne pourra plus compter sur son célèbre manager !

Depuis ses débuts dans la musique l’interprète du hit Coco était suivie dans ses apparitions en public de Feuneu, ce dernier s’est toujours affiché en compagnie de sa jeune protégée et lui a fréquemment affiché son soutien dans les moments difficiles. A l’été 2021, le jeune homme avait même révélé être devenu millionnaire à l’occasion de son 25ème anniversaire en s’affichant avec une superbe Mercedes cabriolet pour révéler la bonne nouvelle sur sa réussite dans son rôle de manager .

Feuneu est producteur sur le label Guette Music qu’il a fondé en 2020 et sur lequel les rappeurs Beendo Z ou encore Larsé sont signés. Dadoué Blazi de son vrai nom est originaire du même quartier que Wejdene et a géré à merveille la carrière de son artiste propulsée avec l’aide de son profil TikTok grâce au phénomène Anissa pendant la période de confinement il y a deux ans. Les clips de la chanteuse cumulent désormais des millions de vues et son premier album “16” certifié disque de platine. Cette dernière est également suivie par des millions de fans sur les réseaux sociaux.

Sans donner d’explications détaillées, Feuneu a décidé de mettre un terme à sa carrière dans la musique. “La fête est finie. La musique aussi.. d’autres objectifs verront le jour pour moi.“, “Mon Dieu passe avant ma passion. me concentrer sur des activités non interdites est le mieux.”, “La musique c’est bien un temps. J’ai que 26, je peux pas rester bloqué sur ça.” a-t-il déclaré dans dernière publication Instagram avant conclure “A très vite pour un changement radical” tout en remerciant ses fans.