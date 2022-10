Benzema dézingue de la meilleure des manières Rothen

Rothen se fait remettre en place par Benzema et ça pique !

Habitué à ne pas répondre aux critiques à son encontre en démontrant toujours sur le terrain qu’il est performant, Karim Benzema n’a pas apprécié les remarques de Jérôme Rothen à son sujet et a répliqué de la meilleure des façon pour le recarder en comparant leurs carrières respectives.

Les journalistes, les médias, les entraineurs et les joueurs sont quasiment tous unanimes, Karim Benzema est le meilleur joueur de cette année et a largement mérité à 34 ans son Ballon D’Or reçu lundi dernier après avoir gagné sa 5ème ligue des champions au moi de mai. Des nombreuses personnalités et sportifs sont félicité KB9 pour son nouveau trophée mais d’autres comme Jérôme Rothen ne sont pas totalement convaincus par les prestations de l’attaquant Madrilène notamment concernant l’équipe de France.

Ancien joueur du PSG et l’AS Monaco avec 13 sélections en équipe de France entre 2003 et 2007, le consultant de RMC a donné son avis sur le rôle de Benzema chez les Bleus en assurant avoir plus de certitudes sur Kylian Mbappé que sur le buteur du Real. “En équipe de France, on a plus de certitudes dans les stars avec Mbappé que Benzema. Il marque plus et est plus décisif que n’importe quel attaquant. Il est essentiel” a-t-il affirmé cette semaine dans son émission. Cette déclaration n’a pas échappé à KB9, il a publié une story avec une photo de Rothen lorsque ce dernier a rejoint en 2010 le club turc d’Ankaragücü, “Tu parles beaucoup trop. Reste concentré“ a ajouté en légende le joueur Madrilène avant de poster un autre cliché de lui avec le trophée du Ballon D’Or dans ses mains et le message “Concentré…“.