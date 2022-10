Aqababe se confie suite aux images chocs de son agression par Maes

Les images ont fait le tour du web ces derniers, des anciennes vidéos du passage à tabac de Aqababe par Maes et ses amis ont choqué les internautes qui se sont indignés des agissements du rappeurs français en pleine controverse depuis plusieurs jours. Le blogueur a réagi pour adresser un message rassurant à ses fans en expliquant que tout va bien et que cette affaire date d’il y a 3 ans.

Aqababe réagit à son kidnapping et sa séquestration !

Connu pour lancer des rumeurs et des dossiers compromettants sur les stars de la téléréalité, en 2018, Aqababe avait assuré que Maes avait été aperçu aux côtés d’un trans*xuel pendant ses vacances en Grèce. L’interprète de Madrina n’avait pas apprécié les propos du blogueur mais il était finalement de manière officielle passé à autre chose à l’époque. Des anciennes images viennent de révéler que l’histoire a en réalité pris une toute autre tournure. Le jeune homme a subi une agression quelques mois plus tard et les vidéos révélées viennent de lever le voile sur l’auteur de cet acte, il s’agit de Maes.

Face au choc des images publiées, les fans d’Aqababe se sont iniquités de son état de santé mental et physique tout en condamnant ferment le comportement de Maes. “Toute la France vient d’appeler la police. Ils sont actuellement chez moi. Je vais bien merci ! Les vidéos datent du 27 septembre 2019” a-t-il réagi avant de préciser “Dylan s’amusait à la montrer sur le tournage de la Villa des cœurs brisés. Il proposait aux candidats de leur envoyer (…) À 2 heures du matin, les forces de l’ordre sont déjà mobilisées. La suite s’annonce vraiment grave”.

Dylan Thiry serait également mêlé à cette affaire, il aurait en sa possession l’intégralité de la vidéo de l’agression et il l’aurait montré à d’autres influenceurs. “Tu veux que je mette quelles vidéos sur toi ? Celle où tu es à quatre pattes, celle où tu es dans la cave ou celle où tu fais le tour du monde avec ton zgeg. Tu veux laquelle ? Ou tu veux celle où on te met un bâton dans le c*l. Je vais peut-être publier celle-là” a-t-il même menacé Aqababe avant toutes ces révélations compromettantes.