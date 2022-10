Booba adresse un message à Mister You qui répond

Booba met de côté ses clashs en apportant sa force à Mister You ! Le rappeur de Belleville s’est exprimé cette semaine sur l’affaire Jean-Marc Morandini accusé de corruption de mineurs, le présentateur devrait éviter de se retrouver incarcéré car une peine de prison avec sursis est requise par le procureur dans ce dossier et B2O vient également de donner son avis sur ce jugement en soutenant l’avis de son compère.

Condamné à une peine de deux ans de prison ferme suite à sa promotion sur Snapchat en 2019 d’un pointe de drogues à Villejuif, Mister You a été emprisonné suite à son arrestation au mois de juillet avant de pouvoir retrouver la liberté sous surveillance avec le port d’un bracelet électronique il y a quelques semaines. L’artiste franco-marocain vient de réagir à un article de presse sur l’affaire de corruption de mineurs de la part Jean-Marc Morandini. L journaliste est accusé d’avoir sollicité des mineurs pour des avances se*uelles, le rappeur a jugé la peine de 1 an de prison avec sursis trop faible par rapport à ses actes et s’est agacé de l’indulgence de la justice dans ce dossier tout comme Booba.

Booba apporte son soutien à Mister You dans un bel échange !

“Moi j’ai pris 2 ans ferme pour un snap quand même” s’est énervé Mister You dans une story en commentaire de cette information avant de relayer la réaction d’un internaute avec le message, “Tu t’appelles pas Jean Marc ça change tout frérot”, “Pourquoi Abdelhak et Youssouf, ils tournent plus longtemps que Damien ? Je ne fais qu’observer. C’est incroyable”, a-t-il réagi puis d’ajouter sa punchline, “Ils nous mettent des peines de pédophile pour des histoires de barrettes”. Les publications n’ont pas laissé indifférent Booba.

En effet Booba a relayé sur Instagram les stories de Mister You avec les légendes, “@mryouofficial tu fais pas d’efforts. Force à toi en tout cas.” puis “Oui mais toi tu t’appelles Younes Latifi“. Ce dernier a apprécié le geste de soutien et a répondu, “C’est exactement ce que je me suis dis. Si je fais des efforts, je te jure. Bien vu pour la force en tout cas“. En 2016, un featuring entre les deux rappeurs avait été pressenti mais cela ne s’est jamais concrétisé le volume 3 de la mixtape Mec De Rue mais le projet ne s’est jamais concrétisé.