Gims défié par Booba ? La sortie de Blanco Nemesis se précise

Tandis que Gims sera de retour dans les bacs le 2 décembre prochain avec “Les Dernières Volontés de Mozart”, la sortie d’un nouvel album de Booba se précise depuis quelques jours. L’ancien membre du groupe Lunatic vient de semer plusieurs indices confirmant cette hypothèse et il pourrait bien présenter un projet surprise le même jour que son rival pour le concurrencer afin de comparer les chiffres de ventes.

Booba affiche le visuel de Blanco Nemesis !

Le 4 décembre 2015, Booba avait défié Rohff avec son album “Nero Nemesis” en décidant de sortir son projet le même jour que l’opus “Le Rohff Game” dans le but de nuire à sa promotion et de faire un comparatif entre les chiffres des ventes de chacun des opus. B2O avait battu Housni dans ce face à face avec 35 138 ventes en première semaine contre 20 582 ventes pour son rival. Depuis plusieurs années, les fans du DUC espèrent la sortie d’une suite de cette album avec “Blanco Nemesis” mais même si la rumeur a été relancée à plusieurs reprises cette sortie ne s’est pas concrétisée.

Il y a trois semaines, la rumeur a refait surface suite à une publication Twitter qui s’est retrouvée dans le Top des Tendances alors que la prochaine parution de l’album de Gims peut le pousser à rééditer ce coup marketing de 2015. Un internaute a regroupé les extraits des titres inédits de Booba n’ayant jamais été mis en ligne officiellement sur les plateformes de streaming avec un total de 12 morceaux révélés partiellement par Kopp sur ses réseaux. Cela a remis à jour la théorie de la préparation d’un projet nommé Blanco Nemesis, c’est en 2019 sur une photo de l’écran de son ordinateur que le rappeur du 92i avait laissé apparaitre le nom d’un mystérieux projet mais dont il n’a donné aucune information.

Gims concurrencé par B2O ?

Malgré les spéculations, Booba n’a en effet jamais commenté cette rumeur et après la sortie d’Ultra, il avait assuré ne plus vouloir sortir aucun album mais reste tout de même très productif en multipliant les collaborations et les singles en solo ces derniers mois. Depuis le début de la semaine, cette théorie a obtenu encore plus de crédibilité car B2O a modifié sa photo de profil sur Twitter en affichant un visuel ressemblant à celui de l’album Nero Nemesis avant d’ajouter dans une story Instagram la cover pressentie pour Blanco Nemesis.

La piste d’une parution prochaine de cet album est donc de plus en plus probable et Booba pourrait bien tenter de faire le buzz en dévoilant ce projet surprise le 2 décembre prochain afin de défier Gims avec son nouvel opus. Récemment, le DUC n’a d’ailleurs pas manqué de comparer le classement des ventes de son dernier single “KOA” avec celui de Meugui, “Maintenant”.

Booba a changé sa photo de profil sur Twitter s’est peut-être un signe pour l’album Blanco Nemesis pic.twitter.com/qKp0YlZmYj — Azerty🏴‍☠️ (@Azertyzerprt) October 31, 2022