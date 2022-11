Les Américains sous le charme de Shay après avoir découvert son talent

Shay a percé aux Etats-Unis ! En effet les internautes Américains viennent de fait la découverte du dernier titre en solo de la rappeuse Belge, “DA” et ont vivement commenté le visionnage du clip de ce single paru au mois d’avril dernier qui a marqué son grand retour après une longue période d’absence suite à trois années d’inactivité.

Les Américains adorent Shay, une visionnaire !

Très discrète depuis la parution de son second album “Antidote” certifié disque d’or, Shay a refait parler d’elle il y a quelques mois avec sa participation au concours de la Nouvelle école sur Netflix en faisant partie du jury de l’émission aux côtés de SCH et Niska ainsi qu’avec la parution de titre “DA” dont le clip cumule un peu plus de 3,2 millions de vues sur Youtube en 6 mois d’exploitation. Les américains ont eux découvert ce clip avec un du retard le week-end dernier mais cela n’a pas manqué de le faire réagir même s’ils ont pris l’artiste Belge pour une rappeuse française.

“Les filles françaises font ça bien” a commenté l’un d’eux sur Twitter avec un extrait de 30 secondes de la vidéo. La publication est rapidement devenue virale sur le réseau social avec plus de 83 000 “J’aime” et 3,9 millions de visionnages pour la séquence en seulement 3 jours ce qui a permis d’offrir une énorme visibilité internationale à Shay d’une façon inattendue. C’est notamment le visuel du morceau qui a interpelé les internautes américains surpris par la création artistique de l’ancienne membre du 92i.

“Elle fait référence au 5e élément dans ce clip” ou encore “C’est impressionnant comme Shay est une visionnaire” peut-on lire dans les commentaires en Anglais, Shay va sans doute apprécié ce bel engouement outre-Atlantique alors qu’elle vient de collaborer avec Fresh sur son nouvel album avec le single “Kobe” sur lequel elle affirme avoir touché 500 000 euros pour être dans le jury de la Nouvelle école.

The French girls are DOING IT pic.twitter.com/R6VbRRF104 — pocket (@islandthembo) November 12, 2022

Les ricains ont kiffé alors qu’ici ça critiquait beaucoup la chanson si Shay avait percé au US ça carrière aurait été meilleure https://t.co/bFsjrZDc4F — 𝕭𝖑𝖆𝖈𝖐 𝕭𝖆𝖗𝖇𝖎𝖊  (@anaiss___cm) November 13, 2022