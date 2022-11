Maes atomise Booba, “La Piraterie est finie”

Après avoir demandé aux membres du 92i de quitter le label, Maes est sans pitié face à Booba et continue de l’attaquer publiquement ! Alors qu’ils ont pourtant multiplié les collaborations avec succès ces dernières années, les deux rappeurs français sont désormais ouvertement en conflit. Depuis quelques temps B2O ne répond plus aux provocations de son ancien ami mais ce dernier ne connait pas de répit.

Maes est en guerre ouverte contre Booba !

Kaaris, La Fouine, Gims, Benash ou encore récemment Niska, la liste de rappeurs avec qui Booba a travaillé avant de se retrouver en conflit avec eux s’allonge et le dernier nommé est Maes. Le Sevranais balance des nombreux dossiers compromettants contre le DUC en ce moment et n’est visiblement pas prêt de s’arrêter là. Suite aux révélations privées sur la famille d’Élie Yaffa, de l’accuser d’être une balance, de ressortir la rumeur de l’histoire avec une mineure, d’afficher la chute au classement du Top Singles de ses derniers titres, le rappeur originaire de Sevran a encore taclé son rival alors que celui-ci ne réagit plus.

Maes a tout d’abord lancé une session de questions/réponses sur Instagram avec les internautes pour connaitre les avis des auditeurs sur son nouveau morceau “Fetty wap”. “Depuis que Booba t’as lâché t’es devenu nul là comme tous les rappeurs qui ont quitté le 92i” s’exprime l’un d’eux, “Ta théorie s’annule jeune pirate, je n’étais pas chez 92i. Et il a eu le temps d’écouter une semaine de séminaire sur 4, il voulait déjà featé sur un de mes nouveaux sons du projet en cours” réplique l’artiste du 93. Ce titre produit par HRNN & Nino Vella dévoilé le 9 novembre cumule déjà plus 660 000 streams sur Spotify et son clip 1,1 million de visionnages sur Youtube de quoi satisfaire son auteur.

Les insultes fusent, Wejdene avertie par le Sevranais

L’auteur de Madrina a par le suite posté une photo du visage de Booba en train de sourire avec le message “Dents refaites rime avec retraite… Sale fils de pu*e de vio*eur tu ne démens pas hein ? Essaye pour voir qu’on envoi la suite“. Il a enchainé avec un cliché de son nouvel ennemi avec la légende “Tu critiques les influenceuses mais toi même t’es Bogdanov sous injection #vio*eur ! Wejdene fait attention à lui ma soeur”. “Tu veux coller des étiquettes aux gens que toi même tu portes trou d*c #Poin*eur #Vio*eur “ poursuit-il avant d’annoncer la fin de la piraterie, “La Piraterie est finie”.

Booba n’a pour le moment fait aucun commentaire face à toutes les déclarations de Maes mais la tension est de plus en plus palpable entre eux les deux rappeurs français dont l’amitié est réellement brisée depuis les révélations d’une rumeur de la liaison entre le Sevranais et l’influenceuse Maeva Ghennam.