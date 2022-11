Gazo averti par Booba qui veut détrôner sa 1ère place avec l’inédit Iste

Booba met la pression à Gazo !

Déjà présenté sur les réseaux au mois d’avril, la sortie du single Iste de Booba est attendue depuis un long moment auprès des fans. Le 10 novembre l’interprète de Ratpi World a annoncé être enfin prêt à dévoiler ce morceau produit par AFOX Beats et Daicybel sur les plateformes de streaming. C’est désormais chose faite depuis ce mercredi. B2O a adressé un message à cette occasion à Gazo.

Booba n’est pas à la retraite et cumule les singles depuis la parution de son dernier album Ultra ce qui a relancé la rumeur de la préparation d’un nouvel opus surprise nommé Blanco Nemesis. Seulement un mois après la sortie de KOA, le DUC de Boulogne est encore de retour cette semaine avec un inédit baptisé Iste. Un freestyle puissant dans lequel il enchaine les punchlines pour démontrer que sa fin est encore lointaine. Comme souvent Kopp surveille de prêt le classement de ses morceaux dans le Top Singles et s’est étonné de découvrir que Gazo est toujours le numéro 1.

Le DUC veut détrôner le single DIE

Il y a quelques jours, Booba s’est affiché en train de s’ambiancer dans sa voiture sur le tube DIE de Gazo pour le féliciter avec le commentaire, “Un Gazo très en forme sur ce morceau! Belle prestation”. B2O vient encore de lui adresser un nouveau message en postant le classement des titres de Rap les plus écoutés du moment en France sur Apple Music avec Iste en tête et le hit l’auteur de Drill FR à la seconde place, “Gazo toi t’es une vraie galère c’est pas possible, si t’es encore dans le top 3 à ma prochaine sortie on va devoir discuteeyyyyy. Bravo“ a-t-il écrit en légende en mentionnant le jeune rappeur de 28 ans.

Gazo occupe la première place du Top Singles avec DIE depuis la sortie de son album KMT paru au mois de juillet dernier et pour le moment personne n’arrive à le détrôner mais Booba compte visible tout faire pour prendre cette place et a préféré s’amuser de cette situation en le taclant avec humour.