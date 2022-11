Gazo soutenu par Booba qui s’ambiance sur un de ses tubes

Loin de ses clashs Booba adoube Gazo dans une séquence qui vaut le détour ! L’autoproclamé Boss Du Rap Game ne fait jamais dans la langue pour parler de ses compères du rap game et au sujet de l’auteur de Drill FR il ne tarit pas d’éloges comme le démontre une nouvelles fois une de ses vidéos sur les réseaux sociaux en train de s’ambiancer sur le tube DIE.

En espérant que le duo collabore un jour

Au mois de juillet dernier, Booba avait félicité Gazo suite à la parution de son album KMT sur lequel ce dernier a invité M Huncho, Skread, Tiakola, Ninho ainsi que Damso sur le single Bodies. C’est ce morceau qui avait déjà interpellé le membre du groupe Lunatic en affichant les réactions d’internautes à la première écoute du morceau pour tacler Dems puis valider l’anciennement nommé Bramsou avec le message, “Un Gazo très en forme sur ce morceau! Belle prestation” tout en s’affichant dans une story au volant de sa voiture en train de diffuser ce titre.

Booba vient encore de donner de la force à Gazo qui a visiblement mis tout le monde d’accord avec le hit DIE, certifié single de diamant en trois mois d’exploitation, numéro 1 du Top 50 des morceaux les plus écoutés en France depuis plusieurs semaines avec au total plus de 55 millions de streams sur Spotify et qui cartonne toujours sur TikTok. Kopp s’est en effet filmé dans un de ses bolides en train d’écouter cette chanson pour montrer qu’il apprécié le travail de son compère.

Dans une récente déclaration sur les rappeurs du moment, il avait même fait le louange de l’artistes de 28 ans, “Ninho est fort, Gazo qui marche bien, qui envoie en termes de rap PNL, mais c’est comme un grand joueur qui joue jamais. Moi, je suis productif.” de quoi laisser rêver aux fans un possible featuring entre eux un jour.