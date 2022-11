Ruby Nikara clash fort Guillaume Genton et le traite de clown

La tension monte encore entre Ruby Nikara et Guillaume Genton !

Après son passage controversé dans Touche Pas Mon Poste pour s’exprimer sur l’affaire Polska et Tootatis, les deux influenceuses se sont fait refouler à l’entrée d’un restaurant Parisien en raison d’une tenue provocante, Ruby Nikara s’est fait lyncher sur les réseaux. Des internautes ont même accusé la jeune femme de s’être présentée sur le plateau télévisé sous l’emprise d’une drogue. Elle est sortie du silence pour s’expliquer et s’en prendre à Guillaume Genton.

Ruby Nikara n’a pas digéré ses remarques les remarques à son encontre. Connue pour avoir mis en vente l’eau usagée de son bain il y a quelques mois la jeune influenceuse qui se présente également comme une rappeuse sur ses réseaux a suscité énormément de commentaires négatifs sur la toile suite à son dernier passage dans TPMP invitée par Cyril Hanouna afin de tenter de défendre Polska et Tootatis mais ses propos n’ont pas vraiment convaincu le public, bien au contraire son comportement a agacé les téléspectateurs.

L’influenceuse justifie son comportement à TPMP

C’est à l’occasion d’une interview pour le média Gossip-Room que Ruby Nikara s’est confiée sur ce passage dans TPMP et notamment son échange tendu avec Guillaume Genton. “Ils m’ont appelée à la dernière minute. Je ne m’y attendais absolument pas, je n’étais pas prête hein. Donc ils m’ont appelée deux heures avant l’émission.” a-t-elle commencé à décrire avant de poursuivre, “La veille j’étais en soirée et du coup j’avais fait une nuit blanche. J’étais extrêmement fatiguée. Ca s’est vu dans le plateau. Je pense que j’ai quand même fait passer mon message”.

Elle s’est ensuite expliquée sur le fait de s’être dévêtue pour se retrouver en soutien-gorge. “J’ai vraiment retiré mon haut pour faire entendre mon message. Ca ne s’est pas super bien passé parce que j’étais un peu fatiguée. Je manquais un peu d’argument.” s’est justifiée la jeune femme avant de préciser être tout de même fière de son passage dans TPMP malgré les critiques et n’avoir pris aucune substance avant l’émission.

Faire le clown à la radio, c’est aussi ne pas travailler

Ruby Nikara est revenue sur son conflit avec Guillaume Genton. “Ce qui ne m’a pas plu chez Guillaume Genton, c’est simplement ses propos se*istes que je trouve inadmissible. On n’est pas au Moyen-Age. On est quand même en 2022. En tout cas, personne ne doit me dicter comment je dois m’habiller”, a-t-elle déclaré avant d’ajouter, “ça m’a bien fait rire parce que c’est le premier à dire que les influenceurs se la pètent mais c’est le premier à servir les influenceurs. Il me semble qu’il avait créé à l’époque la French House. Je pense que depuis il rage.”.

Elle a ensuite conclu au sujet du chroniqueur de TPMP, “C’est le premier à vouloir se faire de l’argent sur les influenceurs. Se lever à 6 heures du matin et faire le clown à la radio, c’est aussi ne pas travailler. Il n’est pas bien placé pour me critiquer”.